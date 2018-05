Costume de mire. Cele mai actuale tendinţe pentru miri în 2018

Costume de mire. Costumul in carouri heritage, must have-ul sezonului de nunti

Foarte multi designeri internationali au readus in colectiile lor articole de vestimentatie in carouri, iar tinutele de mire nu au fost ignorate. Nu renunta la aspect in detrimentul confortului! anul acesta, le poti avea pe amandoua.

Carourile sunt potrivite oricarui tip de material, asa ca le poti purta in orice sezon. Cele mai potrivite carouri pentru un costum de mire sunt cele mari, alcatuite din linii subtiri. Astfel, poti adauga si accesoriile pe care ti le doresti, fara sa incarci foarte mult tinuta.

Citeste aici Rochii de mireasa. Cum sa alegi rochia de mireasa in functie de forma corpului. Ce greseli sa eviti, ca sa stralucesti in ziua nuntii

Costume de mire. Brodarea initialelor pe interiorul sacoului

Nu doar mirii, dar toti gentlemanii care aleg un costum pe comanda isi pot broda initialele pe interiorul sacoului. Ele nu se vad niciodata, insa este un detaliu ce tine de ego. Cu atat mai mult in ziua nuntii, alege sa marchezi evenimentul. Iar daca iti faci un costum pe comanda, cu siguranta vei mai purta piesele acestuia, deci investitia aceasta nu este doar pentru o zi, ci pentru ani buni.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.