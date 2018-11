Corina Creţu, anunţ important despre finanţarea spitalelor regionale din fonduri UE

"Ca urmare a discuțiilor purtate in cadrul emisiunii “Punctul de intalnire” de aseara, realizata de Radu Tudor, pe tema celor 3 spitale regionale doresc sa fac următoarele precizări:

Conform informațiilor primite de la Banca Europeana de Investiții (BEI) care finanțează studiul de fezabilitate pentru cele 3 spitale regionale, valoarea acestui studiu este de 1,8 milioane de Euro.

Reamintesc faptul ca in timpul procesului de pregătire a perioadei de finanțare 2014-2020, Ministerul Dezvoltării Regionale a propus Comisiei Europene finantarea constructiei a trei spitale regionale în cadrul Programului Operațional Regional.

În acest sens România a propus atunci utilizarea a 300 de milioane de euro : 150 milioane euro finanțare UE, 150 milioane fonduri naționale.

In cadrul întrevederii avute cu doamna Prim Ministru, Viorica Dancila, luni, 29 Octombrie, la București, am convenit ca Guvernul României sa transmita Comisiei, in perioada următoare, propunerea Romaniei in ceea ce privește modalitatea prin care se doreste continuarea finantarii acestor 3 spitale, pe mai departe, astfel incat sa ne asiguram ca banii alocați in acest scop din fonduri europene nu vor fi pierduți.

Așa cum am reiterat si in cadrul întâlnirii noastre, In cazul în care România dorește să aloce o sumă mai mare din fonduri europene pentru aceste spitale, autoritățile române trebuie să înainteze Comisiei Europene o solicitare în acest sens, în regim de urgență. În cazul în care autoritățile naționale nu doresc să utilizeze fonduri UE pentru spitale, Programul Operaţional trebuie să fie din nou modificat, iar cele 150 de milioane de euro alocate în scopuri diferite. Și în acest caz, este nevoie de o solicitare din partea autorităților naționale.

Totodata, in cadrul intalnirii noastre de la București s-a propus si ideea etapizarii, adica realizarea acestor spitale in doua etape, documentația in actuala perioada de programare si construcția efectivă in perioada 2021-2027, idee prezentata de Dna Ministru Rovana Plumb in cadrul conferintei de Presa comuna susținută in data de 30 octombrie.

In acest context, așteptăm din partea Guvernului Romaniei, o solicitare in scris, pentru care dintre aceste variante opteaza, scopul nostru comun fiind acela de a nu pierde finanțarea europeană.

In ceea ce ma privește, raman același sprijin necondiționat pentru România si romani.

Sunt deschisă să discut orice modificare a POR si orice varianta posibila, in limitele regulamentului actual, care poate să conducă la accelerarea construcției celor 3 spitale regionale de la Craiova, Iași și Cluj", a scris Corina Crețu pe Facebook.