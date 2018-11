Credit Europe Bank Romania face angajări. Caută oameni care au cel puţin studii medii

Credit Europe Bank Romania angajează pe postul de universal teller.

Candidatul potrivit pentru acest post are studii medii, experienţă similară în domeniul bancar, ştie să lucreze în MS Office, e serios, corect, atent la detalii, are experienţă în efectuarea tranzacţiilor în lei şi valută. Detalii, la acest link.

Credit Europe Bank Romania angajează pe postul de consilier juridic junior.

Candidatul potrivit pentru acest post e absolvent al Facultăţii de Drept, are cel puţin un an experienţă în domeniul juridic, preferabil într-o instituţie financiar-bancară sau nonbancară, are cunoştinţe solide de drept civil şi comercial, poate lucra cu deadline-uri strânse, are gândire analitică şi capacitate de sinteză. Amănunte, la acest link.

Credit Europe Bank Romania angajează pe postul de Junior business reporting officer.

Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare cu profil Finanţe-Bănci, Statistică, IT sau Inginerie, vorbeşte fluent engleza, ştie să lucreze în Excel, Oracle SQL şi PL/SQL. Informaţii suplimentare, la acest link.

Credit Europe Bank Romania angajează pe postul de Relationship Manager Corporate & SME.

Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare, experienţă în banking, cunoaşte engleza, are foarte bune abilităţi de negociere, e orientat către clienţi şi rezultate. Detalii, la acest link.



Credit Europe Bank Romania angajează pe postul de manager relaţii cu clienţii.

Candidatul potrivit pentru acest post are minimum un an experienţă în vânzări în domeniul financiar-bancar, e orientat către clienţi, are abilităţi de planificare şi de lucru sub presiune, de comunicare, negociere şi vânzări. Amănunte, la acest link.

Lista completă a locurilor de muncă vacante la Credit Europe Bank Romania o puteţi găsi la acest link.