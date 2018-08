Creierul uman este uimitor. Iata 8 dovezi ca sa te convingi de puterea lui

Iata 8 dovezi care te vor convinge de puterea extraordinara pe care o are creierul uman.

1. In timpul somnului, creierul paralizeaza corpul



Cand visezi, este o minune ca nu alergi, nu sari, nu zbori, asa cum se petrece in vis. In realitate, aceste lucruri nu se intampla deoarece creierul "opreste" celulele care controleaza muschii.

2. Subconstientul iti controleaza viata



Credeai ca esti "stapan" pe viata ta? Gresit! Cercetatorii spun ca 95% din decizii sunt luate la nivel de subconstient. Chiar si banala oprire la culoarea rosie a semaforului este luata tot de subconstient. Nu trebuie sa te ingrijorezi, gandirea subconstienta este mult mai rationala decat mintea constienta.

3. Atitudinea gresita iti poate distruge creierul



De fiecare data cand ai un gand, creierul emite neurotransmitatori care trimit mesajul la fiecare celula. Cu cat te gandesti mai mult intr-un anume fel, cu atat este mai usor sa se conecteze sinapsele. Iar atunci cand ai ganduri negative, creierul reconstruieste intreaga retea neuronala in conformitate cu aceste ganduri. Ceea ce presupune ca – cu cat de plangi mai mult, cu atat devii mai nefericit.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.