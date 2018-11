Crema de zahăr ars. Top 10 reţete de cremă de zahar ars - VIDEO

Bonus! O prajitura cu mere si crema zahar ars si tort cu crema de zahar ars!

Crema de zahar ars # Reteta 1

Ingrediente Crema de zahar ars

2 cani zahar;

10 oua;

1 l lapte;

esenta de migdale, rom sau vanilie.

Mod de preparare Crema de zahar ars

Se topeste o cana de zahar intr-o cratita, pe foc mic, amestecand in continuu cu o lingura de lemn, pana se caramelizeaza si capata o culoare maroniu deschis. Apoi se ia de pe foc si se tapeteaza peretii cratitei cu zaharul topit, prin inclinarea si invartirea cratitei, simultan.

Se lasa zaharul caramelizat sa se raceasca si intre timp se bat ouale cu cana de zahar ramasa si cu esenta preferata dintre cele enumerate mai sus. Cand se topeste zaharul se adauga laptele fiert si racit in prealabil si se amesteca.

Dupa racirea zaharului caramel se adauga in cratita si compozitia, apoi se coace la bain-marie (sau simplu, in cuptor, pentru o coacere mai rapida, aproximativ 30 de minute).

Cand este gata, se scoate din cuptor si se lasa la racit.

Pofta buna!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO