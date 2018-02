Crezi că te înşală? Iată ce semne îi dau de gol

Atunci cand isi insala partenerul de cuplu, femeile sunt in cautarea unei aventuri romantice, pentru ca nu se simt suficient de apreciate de catre soti. Dupa ce au calcat stramb, ele resimt stari de stres si anxietate accentuate. Apoi se acumuleaza frustrari ca nu se pot manifesta in public alaturi de cel cu care isi insala partenerul, ca nu pot iesi in oras fara teama ca vor fi descoperite. Totul se face pe fuga, ceea ce duce cresterea nivelului de adrenalina de care unele femei devin dependente si incep sa-si faca un obicei din a insela.

La randul lor, barbatii dezvolta un sentiment de vina, mai ales daca au un istoric religios. Sunt nervosi, anxiosi, se simt pacatosi. Vina este accentuata de faptul ca isi consuma resursele energetice si financiare cu noul partener si considera ca nu mai ofera suficient familiei si copiilor.

