Crezi că te pricepi la bere? Uite cele mai mari greşeli pe care le faci când o bei

1. Racesti paharele sau halbele

Asta ai vazut in barul favorit si repeti figura si acasa. Din pacate insa, o halba scosa din congelator nu va imbunatati gustul berii pe care o sorbi. De fapt, un recipient rece ca gheata va face berea sa produca mai multa spuma, lasand-o fara aciditate si distrugand aromele. In loc sa pui paharul in congelator, lasa-l in dulap. E suficient sa il clatesti cu apa rece inainte sa torni in el berea preferata.

2. Nu alegi paharul sau halba potrivite

In Belgia, de exemplu, fiecare brand de bere vine cu paharul lui perfect. Nu trebuie sa exagerezi si sa ai atat de multe in dulapurile tale, dar trebuie sa stii ca marimea si forma paharului conteaza in cazul berii. Reguile sunt destul de simple. Cu cat o bere e mai tare, cu atat paharul in care o servesti este mai mic. In plus, forma paharului va scoate in evidenta caracteristicile unei beri. De exemplu, un pahar care este stramt la baza si se largeste spre gura, este potrivit pentru berile blonde pentru ca partea de jos va evidentia culoarea frumoasa a berii si va lasa loc in partea de sus pentru un guler de spuma. Pentru berile mai tari sunt potrivite paharele care se stramteaza spre gura pentru ca in acest fel vei simti mai bine aromele.

3. Bei berea prea rece

La fel ca in cazul vinurilor fiecare tip de bere are o temperatura potrivita pentru servire. De exemplu, o bere pilsner sau una cu arome de fructe sunt sunt perfecte la 3C-7C. O bere de tip amber este buna la 7-12C, iar o bere neagra poate fi servita si de 12C in sus. Chiar daca nu poti tine minte atatea reguli pot sa te gandesti ca berea e mai buna la o temperatura usor mai mare decat cea din frigider, ceea ce inseamna ca ar fi bine sa o scoti de la rece cu aproximativ 10 minute inainte de servire, pentru a gusta din plin aromele ei. Cu cat o bautura este mai rece, cu atat papilele gustative vor fi mai derutate si nu vor putea trimite exact semnalul de gust catre creier.

4. Nu o pastrezi cum trebuie

Adica o expui la soare, iar berea isi schimba gustul. Practic, aproape toate berile pe care le cumperi din magazine pot sa indeplineasca acest criteriu pentru ca nu stii cum au fost depozitate si pastrate, mai ales daca sunt imbuteliate in sticle in culori deschise. Ca sa reduci din acest risc, cumpara bere imbuteliata in sticle de culoare inchisa sau in butoaie/ doze metalice. Iar acasa, daca nu o pui direct in frigider, pastreaza-o intr-un loc intunecat.

5. Pastrezi berea prea mult timp

Berea nu este ca vinul si nu devine mai buna pe masura ce trece timpul. Daca o sticla din berea ta preferata zace de cateva luni bune prin figider, fii sigur ca nu va mai avea aceleasi calitati ca la inceput. Exista si exceptii de la regula. Berile de tipul "heavy stouts" sunt bune sau chiar mai bune dupa ce trece timpul. Dar, in general, e bine sa bei o bere cat mai proaspata cu putinta.

Sursa: foodstory.stirileprotv.ro