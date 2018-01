Criminala de la metrou nu mai vorbeşte. Detalii şocante despre comportamentul Magdalenei Şerban în puşcarie

In urma cu o luna, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au cerut prelungirea arestarii preventive pentru Magdalena Serban, femeia care a impins pe sinele mortii o tanara de 25 de ani, la statia de metrou Dristor, mai ales ca ucigasa a facut tot posibilul sa fie lasata in libertate, scrie stirilekanald.ro.

Criminala de la metrou a ramas astfel pe o perioada nedeterminata la Spitalul Peniteciarului Jilava, acolo unde medicii o tin sub observatie permanenta si ii administreaza un tratament psihiatric de specialitate.

"Femeia a reactionat bine la medicamente si, o vreme, a incercat sa le intre pe sub piele oamenilor de la spital! Insa, cand a vazut ca nu are sanse sa fie eliberata conditionat, ea parca s-a demoralizat si are o atitudine diferita fata de toata lumea", au dezvaluit persoane autorizate.

Mai mult, surse de la fata locului sustin ca, in ultima saptamana, Magdalena Serban este foarte linistita si extrem de retrasa! Ucigasa vorbeste putin cu doctorii si in rest, nu spune nimic nimanui! "Este trista si parca nu mai incearca sa faca nimic. Doarme si un pic mai greu, dar poate este doar o etapa! Pana cand va fi dusa, probabil, in fata magistratilor, femeia incerca sa se conformeze tuturor normelor de la spitalul puscariei Jilava si sa nu mai atraga atentia asupra ei!", au spus aceleasi persoane.