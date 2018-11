EXATLON 2018: Cristi Pulhac a făcut-o să plângă pe soţia lui. Faimosul, gest neaşteptat din Republica Dominicană

Mai exact, după ce a reuşit să obţină trei puncte în jocul pentru vilă şi, mai mult decât atât, să aducă astfel victoria Faimoşilor împotriva Războinicilor după o lungă perioadă de "secetî", Cristi Pulhac, asistat de echipa lui, au început să îi cânte "La mulţi ani" soţiei sale, scrie stirilekanald.ro.

"Am fost mai impresionată ca oricând. A fost cel mai frumos cadou pe care îl puteam primi. Adică, dacă îmi cumpăra ceva frumos nu aş fi fost atât de fericită ca în momentul în care am văzut că el se gândeşte la mine şi la mai bine de trei luni de când a plecat acolo. Şi, poate şi mai important, mi-a dovedit că vorbeşte despre mine, pentru că altfel nu ar fi cântat întreaga echipă. În orice caz, am fost impreisonată până la lacrimi şi foarte mândră de un asemenea soţ", ne-a spus, î exclusivitate, Raluca Pulhac.

Mai mult decât atât, recunoaşte Raluca, faptul că Faimosul, alături de echipa lui, a reuşit să se mute, din nou, în vilă, i-a luat o piatră de pe inimă. "Sunt bucuroasă că, măcar pentru câteva zile, Cristi stă relaxat. Chiar dacă nu e aici, să petrecem împreună de ziua mea, chiar în momentul în care am împlinit 30 de ani, a reuşit să ajungă la vilă, să doarmă şi el bine, se se mai odihnească, iar asta e tot ce mă interesează. Să îi fie lui bine, pentru că eu îl aştept acasă cu mult drag... Ştiu că i-a fost greu şi sunt tare fericită că a depăşit acea perioadă critică cu ajutorul lui Yamato şi al lui Mirel, acum sunt convinsă că va veni ultimul de acolo", ne-a mai spus, sufocată de emoţii, frumoasa soţie a Faimosului.

Faimosul Cristi Pulhac de la Exatlon şi-a cucerit soţia cu optimismul său

"Pe Cristi l-am văzut prima dată la o masă într-un restaurant, eram amândoi cu prietenii, o parte din ei fiind prieteni comuni", povesteşte, zâmbind nostalgică, frumoasă Raluca, soţia Faimosului. Culmea, Cristi Pulhac, deşi o plăcea, părea să fie uşor timid, fiind de faţă mai multă lume. "Nu am interacţionat prea mult, îmi amintesc că am schimbat câteva vorbe şi atât. Dar mi-a atras atenţia fiind foarte carismatic", mai spune ea. Şi, că un făcut, destinul i-a adus, la doar câteva zile, faţă în faţă, din nou. "La câteva zile distanţă, eram cu maşina şi căutăm un loc de parcare pe un bulevard din Bucureşti. Mi-a ieşit el în cale, m-a salutat, m-a întrebat ce fac şi s-a oferit să mă ajute cu locul de parcare. Apoi m-a invitat in oraş şi, încet-încet, am început să ne cunoaştem", ne-a spus Raluca.