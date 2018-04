Cristian Diaconescu: Preşedintelui Iohannis i s-au încălcat atribuţiunile constituţionale în chestiunea ambasadei din Israel

"Ne-am făcut de râs din punct de vedere diplomatic sau al imaginii, pentru că nu s-au respectat regulile constituţionale. Decizia poate fi corectă, dar respectându-se anumite proceduri. În al doilea rând, sigur se va crea o problemă de percepţie majoră în relaţia cu Israelul, pentru că se consideră că atunci când un guvern anunţă o anumită hotărâre, sigur această decizie a fost luată suveran şi cât se poate de serios. (...) Dacă nu au fost parcurse etapele, există o problemă şi cineva trebuie să răspundă. Practic, fiindcă nu am motive să mă îndoiesc de ce spune preşedintele, s-au încălcat atribuţiunile constituţionale în situaţia în care nu a fost consultat şi inclus în procesul de avizare", a declarat Cristian Diaconescu, potrivit Mediafax.

El a mai spus că este vorba despre respectare articolului 91, aliniat 2 din Constituţie, în care se spune clar că preşedintele, titularul politicii externe, este cel care aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau mutarea unei misiuni diplomatice ca şi stabilirea rangului misiunii diplomatice.

"Deci din acest punct de vedere nu este vorba numai de o consultare formală a preşedintelui, ci şi includerea sa în lanţul de avizare. Este vorba de o decizie extrem de importantă din punct de vedere politico-diplomatic. Vizează un subiect complicat, sensibil şi gestionat cu foarte mare atenţie în zona europeană şi euroatlantică. Două componente sunt absolut necesare. Primul este o consultare a Ministerului de Externe cu toţi partenerii noştri europeni şi euroatlantici din această perspectivă. Discutăm despre Orientul Mijlociu şi despre capitală la Ierusalim, ceea ce reprezintă încă o temă în discuţie în negocierile de pace între palestinieni şi israelieni. Aşa cum spune foarte clar dreptul diplomatic, este de înţeles că în acest moment România a recunoscut cel puţin de facto Ierusalim ca fiind capitala Israelului. Consultarea partenerilor este cât se poate de importantă pentru că aşa cum rezultă pare-se din decizia guvernului, în acest moment România a ajuns la concluzia că este mai bine să se situeze pe contrasensul abordării europene şi că acest lucru este benefic pentru interesele ţării noastre. Este foarte interesant de văzut cum s-a ajuns şi pe ce bază s-a ajuns la această concluzie", a mai spus fostul ministru de Externe.

Preşedintele Klaus Iohannis susţine că nu a fost informat sau consultat cu privire la intenţia Guvernului României de lansare a procesului de relocare a Ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Un astfel de demers ar încălca dreptul internaţional, în momentul de faţă, mai spune Preşedinţia.

"Preşedintele României nu a fost informat sau consultat în prealabil în legătură cu acest demers ( intenţia Guvernului României de lansare a procesului de relocare a Ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim - n.r.). Administraţia Prezidenţială subliniază că această decizie nu are la bază evaluări solide şi cuprinzătoare. Un astfel de demers nu se poate face decât în urma unei analize de profunzime, care să ia în considerare toate consecinţele şi implicaţiile politice externe ale acestuia", se arată într-un comunicat de presă al Administraţiei Prezidenţiale.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat joi seara că Guvernul a a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentreu mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

"Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentreu mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puţin important. Are valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenită în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români, are o valoare foarte mare pentru administraţia americană. Suntem practic a doua ţară care facem acest lucru. Mutarea ambasadei la Ierusalim poate şi cred că va aduce nişte beneficii pe termen şi scurs, şi mediu şi lung pentru România. Trebuie să folosim această şansă uriaşă", a declarat la Antena 3 Liviu Dragnea.

Memorandumul anunţat de Liviu Dragnea nu apare pe lista proiectelor de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în şedinţa din 18 aprilie 2018.