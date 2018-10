Cristian Popescu Piedone: "Demisia mea nu a fost un act de normalitate. Nu am plecat cu umerii plecaţi"

Cristian Popescu "Piedone" a publicat „declarație pe propria răspundere” în care mai spune că a făcut atunci tot ce a putut și că alte persoane, care apar la TV, nu au făcut tot posibilul ca această tragedie să nu se mai repete.

De asemenea, el spune că oamenii care au protestat nu știau pentru ce i-au cerut să plece din funcție: „Demisia mea nu a fost un act de normalitate”.

”De prea multă durere, a lor și a noastră, a tuturor, am rămas atunci mut. Iar apoi, vorbele mi s-au amestecat ciudat, ca și cum nu ar fi fost ale mele, ci ale unui suflet cu dizabilități. Așa mă simt acum”, scrie fostul primar în mesajul său, publicat sâmbătă seara.

”Am decis însă să plec singur și nu am plecat cu umerii plecați, pentru că Dumnezeu îmi este călăuză și singurul martor. Ceea ce au însemnat acele zile voi spune în fața judecătorului, iar in zilele in care am fost arestat, am asteptat pentru o clipa ca DNA-ul sa aresteze cei peste 3600 de primari din Romania, care au eliberat autorizatii/acorduri de functionare, la fel ca si mine, respectand legea!”, mai scrie el.