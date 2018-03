Cristian Ţânţăreanu: "Sunt pregătit de moarte, am loc de veci la Bellu". Cine îi va moşteni averea, decizie de ultim moment

"Sunt in spital. Nu sunt foarte optimisti medicii in privinta mea. A recidivat cancerul. Eu sunt impacat. Se intampla si la case mai mari. Nevasta-mea a gasit pe cineva care va prelua toata agoniseala mea si se va ocupa de ce avem. A fost si un preot. Nevasta-mea a ramas aici intr-o rezerva, in caz ca se intampla ceva. Acum am luat morfina si am un tonus mai bun. Nici eu nu mai stiu ce e adevarat”, a declarat Cristian Tantareanu, in presa.

El a precizat si ca si-a aranjat toate afacerile si chiar si-a pregatit si locurile de veci de la Bellu.

“Avem 30 de locuri de veci la Bellu. La un moment dat eram ingrijorat ca se umpleau prea iute – parintii ei, parintii mei, rude, prieteni… Si acum m-am linistit ca ii spuneam (n.r. sotiei) “mai, amenajeaza aici unde avem noi (ca-s la rand, unde-i cocosul galic – cimitirul francez, gard in gard cu catolicul). Mi-am dat seama dupa aceea, maica-mea, taica-miu si o prietena care e ingropata acolo au murit de mai bine de 10 ani. Parintii lu’ nevasta-mea si ei… de mai bine de zece ani, deci avem armatura facuta, o dam de-o parte, le scoatem oasele, le punem la picioare si peste noi – peste mine si peste ea – mai incap altii”, povestea Tantareanu intr-un interviu mai vechi.