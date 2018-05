Cristian Ţopescu a murit. Cum a fost interzis de Elena Ceauşescu

Meciul dintre Suedia si Romania (scor 0-1) i-a fost fatal lui Topescu. Pentru ca i-a sfatuit pe fotbalistii nostri sa plece din tara, Topescu a fost suspendat timp de sapte ani la dorinta Elenei Ceausescu.

"In perioada aceea, se discuta in cercurile fotbalistice romanesti despre posibilitatea unor jucatori romani care aveau oferte de la echipe importante din stainatate sa li se permita sa joace peste hotare. Intr-o pauza, cand Ilie Balaci era accidentat si primea ingrijiri, am spus ca el, Silviu Lung, Stefanescu, Boloni, Camataru au oferte de la echipe importante la vremea aceea, precum Benfica, Fiorentina si ca ar fi in folosul lor, al cluburilor lor, al fotbalului romanesc in general, sa li se permita sa ne reprezinte in aceste echipe importante ale Europei", a spus Topescu pentru dolce-sport.ro.

"Vorbele mele au fost interpretate de primul ministru, sa-i fie tarana usoara!, Constantin Dascalescu. El a pus mana pe telefon, a sunat-o pe tovarasa de la Cabinetul 2, cum i se spunea Elenei Ceausescu, si i-a zis: "Topescu a indemnat tinerii din Romania sa plece din tara". Am aflat mai tarziu asta de la seful lui de cabinet, care mi-a fost coleg in Parlament pana de curand (n.r. este vorba despre Serban Mihailescu). Fireste ca eu nu ma referisem la tinerii din Romania, nu ma referisem la toti sportivii sau la toti fotbalistii din Romania, ci numai la cativa care jucasera multe meciuri in nationala si meritau o asemenea recompensa. Urmarea? Am fost scos din Televiziunea Romana, suspendat pe termen nelimitat. Avea sa dureze pana in 1990", a mai spus Topescu.

Fostul comentator si-a amintit si de singura exceptie pe care familia fostului dictator a facut-o pe perioada suspendarii, la finala dintre Milan si Steaua.

"La finala de la Sevilla, in 1986, nu am fost, neavand viza de iesire din tara, ca urmare a suspendarii. In Steaua - Milan 1989, 1989, inaintea finalei de Cupa Campionilor cu Milan, in urma insistentelor jucatorilor de la Steaua, in special ale lui Lacatus, pe langa Valentin Ceausescu (n.r. patronul neoficial al Stelei si fiul cel mare al fostului sef de stat Nicolae Ceausescu), am fost inclus in delegatie", a povestit Topescu.

"Exista superstitia ca port noroc echipelor ale caror meciuri le comentez. Probabil ca Valentin a mers la mama lui si au discutat. Banuiesc acest lucru, niciodata nu mi-am permis sa-l intreb. Cu o seara inainte de marea finala, ma cheama Valentin Ceausescu si imi spune urmatoarele cuvinte: "Cristi, maine comentezi finala!". Moment in care i-am raspuns ca nu pot veni asa, fluierand, imi placea sa ma documentez inainte de a comenta. "Nici o problema, ai timp sa te documentezi o noapte intreaga", mi-a replicat Valentin", a continuat Topescu.

Totusi, finala din 1989 este descrisa de Topescu drept cea mai slaba din intreaga cariera de comentator.

"Inaintea plecarii, Tavi Vintila mi-a transmis mesajul generalului Ilie Ceausescu, sef direct pe linie de armata: "Soarta ta este in mainile tale". Nu aveam voie sa spun nimic despre orasul Barcelona, acolo unde se juca finala, despre primele italienilor si nici despre numarul de suporteri ai lui Milan de 100 de ori mai multi ca ai nostri. Asa ca am intrebat "Bine, dar numele jucatorilor pot sa le spun? Este mult spus "am comentat finala", pentru ca diferenta de valoare si de scor a fost neta in favoarea lui Milan. Eu am fost aproape redus la tacere, nemaiavand de spus decat numele jucatorilor pe la care trecea mingea", a explicat el.