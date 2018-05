Cristian Å¢opescu a murit. Nadia ComÄƒneci, mesaj emoÅ£ionant: MÄƒ consideram ca ÅŸi copilaÅŸul lui

"Astăzi este o zi trista. Un om extraordinar care va rămâne mereu in inimile noastre. Mulțumesc, Cristian pentru momentele minunate!", a scris Nadia Comăneci pe Facebook.

Cristian Ţopescu, omul care a strigat prima dată "Zeceeeee!" în istoria olimpiadelor

Ulterior, într-o intervenţie telefonică la România TV, Nadia Comaneci a declarat: "M-aţi trezit cu o veste foarte tristă. Am auzit că era destul de bolnav. Am fost în Europa şi am încercat să îi trimit un mesaj de încurajare. Îmi pare rău, cred că este un moment în care fiecare dintre noi va trebui să ne oprim un minut din ceea ce facem şi să ne gândim la ce a făcut acest om pentru sportul din România şi pentru toată lumea care a fost alături de el. Mă consideram ca şi copilaşul lui. Montrealul s-a scris împreună. (...) Cristian a rămâne mereu în inima mea, tot ce e legat de performantele mele sunt legate de acest om minunat şi nu numai ale mele, ci în sportul românesc. (...) M-a ajutat enorm. Este greu să vorbeşti despre Cristian în trecut", a spus Nadia Comăneci, la România TV.