Cristina Şişcanu a cedat: "Am plâns de durere"

"Am plâns de durere de spate : am leganat-o mult și eu, și tatal ei. A adormit de 3 ori si de 3 ori s-a trezit. A patra oara a fost cu succes. Sunt frantă, însa fericirea imensa care s-a instalat în sufletul meu de când a venit pe lume îmi șterge orice strop de oboseală, așa cum am uitat și de stările puternice de greață pe care le-am avut până în luna a cincea de sarcină si despre care am zis că nu le voi putea uita vreodată. Mamele știu ce spun... ', a scris Cristina Șișcanu pe contul de socializare.