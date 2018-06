Cristina Spătar, dezvăluiri tulburătoare din perioada căsătoriei. "Am făcut 9 fertilizări in vitro"

Puțini știu că artista a reușit să rămână însărcinată, după mai multe fertilizări in vitro și a trecut și printr-o perioadă de depresie, scrie avantaje.ro. Invitată în cadrul emisiunii „Refresh by Oana Turcu", de la Antena Stars, Cristina Spătar a povestit cu sinceritate despre momentele tulburătoare prin care a trecut. A fost nevoită să facă nouă fertilizări in vitro pentru a avea copii.

„Am făcut nouă fertilizări. Inclusiv doctorița mea mi-a spus că sunt foarte ambițioasă. Cine a trecut prin așa ceva, știe ce înseamnă. E foarte solicitant psihic. te deformează, dacă vrei. Unele se îngrașă, altele slăbesc, unele capătă celulită. Hormonii aceia mi-au făcut cadou o mare celulită, dar nu m-a interesat la momentul respectiv.

Nu mă mai văd cu un copilaș, am o vârstă. Mi-am dorit la un moment dat, dar nu mai e cazul. Eu îmi mai doream. În afară de Aida și de Albert, eu îmi mai doream doi, când eram măritată. Și bona mea îmi spunea: "Ai să vezi tu cât de greu e cu doi, dar cu patru"...", a declarat Cristina Spătar, la Antena Stars.

Artista a făcut declarații emoționante și despre perioada de depresie prin care a trecut, după ce a devenit mamă, dar și despre divorțul de omul de afaceri Alin Ionescu.

„Mi-a fost foarte greu în perioada în care am născut. Într-adevăr a existat depresie după nașterea copiilor, depresie specifică perioadei. După aceea a fost o perioadă foarte dureroasă puțin înainte de divorț și după divorț.

Poate a fost mai ușoară după ce fostul meu soț mi-a cerut divorțul, pentru că am înțeles că acela e finalul și nu mai am nicio speranță și m-am consolat, m-am resemnat. Dar oricum nu a fost ușor, pentru că a trebuit să mă resetez și să mă gândesc la o nouă viață, o nouă viață fără el, doar cu copiii. Eu sunt o persoană foarte puternică, viața mi-a dat foarte multe lovituri", a mai afirmat Cristina Spătar.

În urmă cu doi ani, Cristina Spătar și fostul ei soț, Alin Ionescu, s-au confruntat cu o serie de probleme serioase. Cei doi au divorțat la notar, iar cei doi copii, Aida și Albert, au rămas la Cristina Spătar.