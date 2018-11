Criza de fiere. Ce trebuie să ştii despre colica biliară

Ce cauzeaza criza de fiere

Cea mai frecventa cauza a crizei de fiere este aparitia pietrelor (mici si numeroase sau mari si putine) care blocheaza canalul din care secretia biliara se varsa in intestinul subtire.

Criza de fiere – Simptome

O persoana cu colica biliara va resimti o durere puternica in zona superioara dreapta a abdomenului. Durerea poate fi ascutita si de scurta durata sau constanta ca intensitate, dar de lunga durata. De cele mai multe ori, criza de fiere apare seara, dupa o masa grea.

O durere poate dura intre 30-60 de minute, dar sunt si cazuri in care poate dura cateva ore intregi. Criza de fiere poate disparea in momentul in care piatra care bloca respectivul canal a fost eliberata in intestinul subtire, odata cu secretia biliara.

