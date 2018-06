CSA STEAUA - ACADEMIA RAPID LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT: Derby de promovare

CSA STEAUA - ACADEMIA RAPID LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT: Steaua şi Academia Rapid sunt din nou faţă în faţă. De această dată, meciul este decisiv. Cu 9 puncte în play-off, giuleştenii au şi varianta egalului. Steaua, cu 6 puncte, are însă o singură cale de scăpare din Liga a 4-a: victoria. Însă nu va fi deloc uşor. Academia Rapid are în componenţă jucători precum Daniel Niculae, Ionuţ Voicu, Doru Bratu, Vasile Matei, Daniel Pancu sau Alex Iacob - cu multe meciuri în Liga 1 sau chiar la naţională.

Digi Sport a aflat prima cine va fi arbitrul disputei care va stabili care dintre marile rivale, Steaua şi Rapid, va lupta pentru calificarea în Liga a 3-a. Cel care va împărţi dreptatea este Alexandru Tudor, un central care nu mai are nevoie de vreo prezentare. Astfel, derby-ul care va fi difuzat de Digi Sport 1, diseară, de la 20:30, va fi condus de unul dintre cei mai buni arbitri români din ultimul deceniu.

Ignorat la un moment dat de CCA pentru că la finalul sezonului se va retrage din activitate, Alexandru Tudor a arbitrat pe bandă rulantă în acest final de sezon.

Steaua a preferat să aplice altă politică şi a mizat pe jucătorii tineri, dar lipsa de experienţa s-a văzut şi la ultima întâlnire, în returul sezonului regulat. Atunci, "roş-albaştrii" au pierdut cu 3-1 chiar pe teren propriu, meci jucat de asemenea pe Arena Naţională. La ultima întâlnire directă, giuleştenii au arătat mult mai multă încredere, forţă, experienţă, astfel că adversarii au fost copleşiţi.

În primele două etape din play-off, disputate în Giuleşti, Rapid a învins cu 4-0 atât pe Dinamo, cât şi pe Tricolor, iar Steaua a remizat cu Dinamo, 1-1, şi a surclasat-o pe Tricolor, 6-0.

Clasamentul după două etape în play-off-ul din Liga 4 (seria bucureșteană)

1. Rapid - 9 puncte;

2. Steaua - 6 puncte;

3. Dinamo - 2 puncte;

4. Tricolor - 0 puncte

Aproape 20.000 de suporteri vor fi în tribune la meciul decisiv de duminică. La precedenta confruntare de pe Arena Națională, din aprilie, au fost prezenți peste 35.000 de suporteri.

Cele două se înfruntă pentru a treia oară în acest sezon. Turul din sezonul regulat, din Giuleşti, s-a încheiat la egalitate, 1-1, iar returul a fost câştigat cu 3-1 de Rapid pe cea mai mare arenă a ţării.

Daniel Pancu a anunţat că se va retrage la finalul acestui sezon, astfel că partida de duminică poate fi ultima din cariera sa, în cazul în care Rapidul va pierde meciul.

Atacantul care va implini 41 de ani în luna august a marcat de cinci ori în poarta Stelei.

"Decizia era luată de mult. Din septembrie o să fiu destul de ocupat. O să fiu directorul tehnic al Rapidului. Avem mult de lucru, grupe de copii și juniori, infrastructură, terenuri de antrenament. Pur și simplu nu o să mai am timp de meseria asta de jucător, care e cea mai frumoasă din lume. A fost minunat, sper să închei cu o promovare. Sunt mândru de ce am realizat, nu numai la Rapid, ci în toată cariera" a declarat Pancu.

Pancu a câştigat, alături de giuleşteni, un titlu, trei Cupe ale României și două Supercupe, şi aşteaptă 10.000 de fani alb-vişinii la derby.

"O atmosferă bună, de încredere, venim după două victorii normale, absolut meritate, în play-off. Ne aşteaptă un al treilea meci, cu un adversar puţin mai bun de ce am întâlnit vineri şi miercuri, e un meci decisiv, dar cred că presiunea mai mare e la ei decât la noi", a prefaţat Pancu partida.

Şi foşti jucători ai Rapidului vor fi alături de echipa lui Schumacher. Mazilu şi Lazăr vor fi în tribunele Arenei Naţionale duminică.

"Pentru mine Rapidul rămâne Rapid şi îl aştept cu drag din nou în Liga 1. Asta e echipa care s-a format şi cu asta trebuie să o ducem să ajungă sus, să fie toată suflarea prezentă", a spus Ionuţ Mazilu, completat de Costin Lazăr: "Cu siguranţă, duminică voi fi acolo".

Învinși clar de Rapid la ultimul duel direct, "roș-albaștrii" s-au pregătit intens sub comanda lui Marius Lăcătuş şi Ion Ion pentru a-şi lua revanşa.

"Aşteptăm acest meci de mult, presiunea sigur e foarte mare şi pe noi, şi pe ei. Este o finală, ne dorim să câştigăm şi să ne bucurăm la final. E cel mai important, de aia am muncit un an întreg", a afirmat şi Marius Bâtfoi.

Steaua - Academia Rapid, derby-ul care stabileşte echipa care va merge la barajul de promovare în Liga 3, se va juca pe Arena Naţională. Decizia a fost luată de AMFB, în şedinţa care a avut loc astăzi.

AMFB a decis ca derby-ul să se joace din nou pe Arena Naţională, chiar dacă la ultima întâlnire au existat incidente. Totuşi, în ciuda evenimentelor neplăcute dintre suporteri, asistenţa a fost una record. Nu doar pentru Liga 4, ci şi pentru tot fotbalul românesc. Aproximativ 37.000 de suporteri au asistat la partidă. Ultimul derby dintre cele două formaţii, încheiat 3-1 pentru elevii lui Constantin Schumacher, s-a jucat tot pe cel mai mare stadion al ţării.

Steaua şi Rapid, alături de Dinamo şi AS Tricolor, dispută play-off-ul Ligii 4. Ultima etapă aduce derby-ul Steaua - Rapid, programat duminică, pe Arena Naţională, şi giuleştenii pleacă la drum cu un avantaj uriaş. Academia Rapid are nouă puncte după două etape, Steaua are şase, iar "feroviarii" câştigă Liga 4 Bucureşti cu un rezultat de egalitate sau o victorie.

Derby şi la comisii



În cazul în care-şi vor asigura locul la baraj, giuleştenii nu sunt siguri de promovarea în Liga a 4-a. Pe lângă meciul pe care trebuie să-l dispute cu reprezentanta judeţului Giurgiu, cei de la Academia trebuie să ”joace” şi la comisii. Florin Talpan a depus la FRF o plângere prin care reclamă mai multe nereguli la Academia.



Printre ale, faptul că jucătorii nu sunt legitimaţi la Academia - echipă care n-are Certificat de Identitate Sportivă - ci la altă Asociaţie, lucru interzis de regulamentul FRF. În plus, juristul CSA Steaua se plânge că Academia Rapid a fost tot timpul favorizată şi AMFB a ales arena din Giuleşti pentru meciurile din play-off, deşi ar fi trebuit să se joace pe un teren neutru.



Există însă un scenariu în care ambele echipe au de pierdut. Astfel, în cazul în care Florin Talpan are câştig de cauză, Academia Rapid ar urma să fie descalificată, dar nu înseamnă că CSA Steaua i-ar lua locul. Practic, reprezentanta judeţului Giurgiu ar câştiga barajul la masa verde şi ar merge direct în Liga a 3-a.