CSM BUCURESTI - GYOR ETO LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT STREAMING TELEKOM SPORT: Totul despre meciul zilei în Final4

CSM BUCURESTI - GYOR ETO LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT STREAMING TELEKOM SPORT. CSM Bucureşti şi Gyori Audi ETO KC, singurele campioane europene din Final4-ul Ligii Campionilor la handbal feminin de la Budapesta (12-13 mai), se vor înfrunta sâmbătă în prima semifinală cu gândul doar la victorie, iar meciul se anunţă o încleştare de proporţii pe parchetul din Papp Laszlo Sportarena.

Campioana handbalului românesc e gata de cel mai important meci al sezonului de până acum: marea confruntare cu Gyor, din Final Four-ul Ligii Campionilor. "Luptăm cu sufletul", spun tigroaicele, înainte să intre pe parchetul de la Budapesta, în direct la Digi Sport 1, sâmbătă, la 16:15.

Handbalistele lui CSM Bucureşti vor da totul pentru un loc în finala Ligii Campionilor. Ca să le bată pe Gyor, la fel ca în finala de poveste, din 2016, când au cucerit trofeul, tigroaicele le-au studiat în amănunt pe campioanele Europei.



Cele două echipe se cunosc foarte bine şi au împărţit victoriile în grupa principală (28-22, 24-28). CSM Bucureşti are avantajul unor jucătoare de clasă precum Cristina Neagu, Marit Frafjord, Isabelle Gullden sau Amanda Kurtovic, în timp ce Gyor, lipsită de aportul Norei Mork şi a Zsuzsannei Tomori, se bazează pe omogenitate, pe inspiraţia antrenorului Ambros Martin şi pe publicul propriu. Tehnicianul spaniol este la final de ciclu cu Gyor şi un nou trofeu ar fi cadoul cel mai bun de despărţire.



Suedezul Per Johansson, chemat doi ani la rând pe post de pompier de serviciu la CSM Bucureşti, ar putea continua şi sezonul viitor pe banca echipei campioane a României dacă va califica echipa în finala de la Budapesta. Totul depinde de cum va şti scandinavul să ducă echipa din nou la potenţialul din meciul cu Metz HC, din prima manşă a sferturilor, când nimeni din lume nu ar fi făcut faţă CSM-ului.



Cristina Neagu, liderul echipei CSM Bucureşti, a opinat că apărarea va decide soarta confruntării cu Gyor, dar în meciurile din acest sezon româncele ocupă ultimul loc din echipele calificate în Final Four la acest capitol, cu 339 goluri încasate în 14 meciuri. Gyor ocupă primul loc cu 319 goluri primite.



CSM Bucureşti, campioana din ediţia 2015/2016, locul 3 la ediţie de anul trecut, mai are în lot 7 jucătoare care au gustat din cupa triumfului în 2016: Jelena Grubisic, Isabelle Gullden, Iulia Curea, Line Jorgensen, Oana Manea, Alina Iordache şi Bianca Bazaliu. Cristina Neagu are şi ea un titlu european în 2015 cu Buducnost, iar Majda Mehmedovic două cu Buducnost (2012, 2015).



Golghetera echipei în acest sezon al Ligii Campionilor este Cristina Neagu cu 101 goluri, urmată de Isabelle Gullden (59) şi de Amanda Kurtovic (52).



În Liga Campionilor, CSM Bucureşti are un bilanţ negativ cu Gyor, care conduce cu 5-2 (golaveraj 188-174) în confruntările directe începute în 2016.



Gyori Audi ETO KC are trei titluri europene cucerite în ultimii cinci ani, de când antrenorul spaniol a venit (în 2012) la timona echipei maghiare. Cu excepţia ediţiei 2013/2014, maghiarele au prins mereu Final4-ul şi au mai jucat în 2016 finala pierdută în faţa formaţiei CSM Bucureşti.



În lotul lui Gyor se mai află doar două jucătoare cu trei titluri europene în palmares (2013, 2014, 2017): Anita Gorbicz şi Eduarda Amorim.



Golghetera maghiarelor în Liga Campionilor este veterana Anita Gorbic, care va împlini 35 ani pe 13 mai, în ziua finalelor de la Papp Laszlo Sportarena din Budapesta, cu 62 goluri, urmată de norvegiencele Nora Mork (49) şi Stine Oftedal (49).



În cele 15 participări în Liga Campionilor, Gyor a câştigat 3 titluri, a jucat de 3 ori finala şi de 4 ori a ajuns în semifinale. În campionatul intern, jucătoarele din Gyor au în palmares 13 titluri şi 13 succese în Cupa Ungariei.



În ancheta pentru echipa ideală (All-Star) a acestui sezon al Ligii Campionilor, pentru care votul online al fanilor s-a închis pe 8 mai, printre nominalizări pe posturi se află şi patru jucătoare de la CSM Bucureşti: Paula Ungureanu (portar), Cristina Neagu (inter stânga), Marit Frafjord (pivot), Camille Ayglon (apărător).



Reamintim că la ediţiile precedente la care a participat, CSM Bucureşti le-a avut în echipa ideală pe extrema dreaptă Carmen Martin în ediţia 2016/2017, în timp ce la ediţia 2015/2016, Isabelle Gullden a ieşit golghetera competiţiei cu 108 goluri, iar portarul Jelena Grubisic, ambele de la echipa bucureşteană, a primit premiul pentru cea mai bună jucătoare din Final4 (MVP).



Cristina Neagu a fost desemnat cel mai bun inter stânga la ediţiile 2014/2015, 2015/2016 şi 2016/2017, pe când juca la Buducnost. Românca poate deveni golghetera competiţiei dacă înscrie cel puţin 4 goluri în meciurile din Final4. Neagu are 101 goluri, fiind depăşită doar de cehoaica Iveta Luzumova, de la Thuringer HC cu 105 goluri. Croata Andrea Penezic (Vardar) este la mare distanţă, cu 82 de goluri.



Meciul dintre CSM Bucureşti şi Gyor, programat de la ora 16,15 (ora României) va fi arbitrat de croaţii Dalibor Jurinovic şi Marko Mrvica.

CSM Bucureşti - Gyor LIVE VIDEO. Gullden: "Fără goluri multe"

Gullden a fost jucătoarea decisivă în Final Four-ul 2016, când CSM Bucureşti a câştigat trofeul Ligii Campionilor, iar în acest sezon este a doua marcatoare după Cristina Neagu (101), cu 59 de goluri.

''Cred că va fi un meci foarte dificil, chiar dacă Gyor are multe jucătoare accidentate; dar întotdeauna au avut ce să pună în loc. Nu cred că se vor marca prea multe goluri, vom vedea apărări bune şi multă luptă din partea ambelor echipe. Cred că pentru noi decisivă va fi apărarea, nu trebuie să primim goluri uşoare. Eu cred că aşa se câştigă trofeele, cu apărarea, şi trebuie să ne concentrăm pe acest lucru. Ce a fost a fost, dar acum trebuie să ne uităm înainte. E un weekend important, din tot ceea ce s-a întâmplat am învăţat, dar trebuie să ne unim şi să ne amintim de lucrurile bune. Am jucat prost uneori, dar am arătat şi cât de bine putem juca. Am vorbit multe despre asta între noi. Şi sezonul meu a fost cu suişuri şi coborâşuri, am avut meciuri bune dar şi unele mai puţin reuşite, dar acum m-am antrenat bine, şi mă simt din ce în ce mai bine. Dar când sunt atâtea jucătoare în jurul tău care pot înscrie multe goluri şi eşti playmaker, nu te pui pe tine în planul principal. Am petrecut mult timp împreună în afara terenului, poate nu se vede asta în teren, dar ne plăcem între noi, toată lumea vorbeşte despre tactică şi se implică, ne simţim bine'', a declarat Gullden la întâlnirea cu media de la Heroes Square din Budapesta.

Extrema dreaptă Nathalie Hagman (Suedia), cu 31 goluri în Liga Campionilor: ''Aşteptăm acest weekend de mult timp, e timpul să jucăm semifinala cu Gyor şi asta se va întâmpla mâine. Ca să câştigăm trebuie să jucăm disciplinat, să facem un meci bun, pentru că Gyor are o echipă bună. Ambele echipe vor face totul să câştige mâine, cred că apărările vor fi foarte bune, dar noi sperăm să le alergăm şi să înscriem goluri uşoare. Ne-am antrenat bine în săptămâna care a trecut, mă simt bine şi abia aştept jocul. Atmosfera din echipă nu este bună, ci foarte bună. Avem senzaţii bune ca echipă, ne plăcem una pe alta, ne ajutăm una pe alta, aşa că sper ca toate lucrurile să meargă bine. Va fi un meci dificil şi lucrurile mici vor face diferenţa, între învingător şi învins. Cred că pentru noi apărarea va fi foarte importantă mâine''.



Interul dreapta Amanda Kurtovic (Norvegia), cu 52 goluri marcate în acest sezon al Ligii Campionilor, a spus: ''Avem un antrenor nou, care ne-a transmis multă energie, o nouă viziune a ceea ce jucăm, dar am venit la Final Four ca să câştigăm totul. Indiferent că antrenor este Per sau altcineva, avem acelaşi obiectiv ca la început. Cea mai bună echipă va învinge, sper că vom avea o zi bună mâine şi totul ne va merge bine. Nu cred că Gyor are o motivaţie mai mare decât a celorlalte echipe pentru a câştiga trofeul''.

Ambros Martin şi Cristina Neagu, la naţionala României

CSM Bucureşti - Gyor LIVE VIDEO. Ambros Martin se teme de Neagu

Spaniolul Ambros Martin, antrenorul formaţiei Gyor Audi ETO RC, a opinat că în semifinala cu CSM Bucureşti din semifinalele Final4-ului Ligii Campionilor, va avea câştig echipa care îşi va stăpâni cel mai bine emoţiile şi nervii.

Ambros Martin, care din sezonul viitor va antrena echipa Rostov pe Don, a avut un sezon dificil cu Gyor din cauza numeroaselor accidentări care l-au forţat să apeleze la 4-5 formule de echipă.

''Vom juca împotriva unei echipe bune, cu jucătoare de top, şi ne aşteaptă un meci foarte dificil, aşa cum ne-a obişnuit această competiţie an după an. Nu vom avea pe teren câteva jucătoare importante pentru noi, dar important sunt jucătoarele care vor intra mâine pe teren. Avem opţiuni diverse, nu doar acum, ci pe durata întregului sezon am avut diferite formule de echipă. Cred că am avut succes, am fost competitivi în toată această perioadă şi sper că şi mâine vom fi competitivi. Este greu să spui ce adversari preferi într-o competiţie ca asta. Cred că toate echipele de aici sunt mari şi merită să fie aici. Nu putem controla tragerea la sorţi, aşa că vom juca cu CSM Bucureşti, iar în această săptămână m-am gândit cum să înfruntăm o mare echipă, cu mari individualităţi. Partidele sunt foarte echilibrate, în semifinale ca şi în finale, iar echipa care îşi va controla cel mai bine emoţiile, nervii, va merge mai departe, dar nu există o favorită clară. Cred că a 4-a sau a 5-a noastră versiune din acest sezon va fi la fel de competitivă aici'', a declarat vineri Ambros Martin.

Spaniolul a adăugat că pentru el este o provocare să joace împotriva unor echipe mari şi a unor jucătoare de talia Cristinei Neagu.

''Este mereu o provocare să joc împotriva marilor echipe, a marilor individualităţi, iar dacă la selecţionata României avem acelaşi obiectiv, aici trebuie să lupt cu ea. O respect, dar nu mie-a teamă de ea. Ştiu de ce este capabilă, ştiu tot ce este nevoie pentru a o controla, dar nu mă preocupă prea mult dacă ea ne dă 10-12 goluri. Mă preocupă capacitatea ei de a le pune în joc pe celelalte jucătoare. Nu voi avea o obsesie cu Cristina, vom avea un plan de joc mai colectiv, vom încerca să le contrăm pe celelalte jucătoare în general, voi încerca s-o stresez, şi nu voi pune presiune pe ea în timpul meciului. Va fi o partidă foarte dificilă, foarte complicată, în care importante vor fi micile detalii, şi să ştim cum să ne controlăm emoţiile'', a declarat Ambros Martin.

Centrul norvegian Stine Oftedal, cea mai bună jucătoare a Norvegiei la CM 2017, a treia marcatoare a Gyor-ului cu 49 goluri, a declarat că CSM Bucuşreti este o echipă plină de jucătoare valoroase, dar Gyor va găsi punctele slabe: ''CSM e o echipă bună, cu multe jucătoare de valoare. Când te uiţi pe hârtie, au cele mai mari vedete, cum ar fi Cristina Neagu. Au un joc de atac foarte solid, cu multe jucătoare care îşi aduc contribuţia. Dar Gyor joacă foarte bine în apărare, foarte compact şi tare. Vom avea în faţă o echipă foarte bună dar sper să găsim soluţiile potrivite. Fiecare echipă are puncte slabe, dar e greu de găsit aceste puncte slabe la o echipă ca CSM. Vom încerca. Noi din cauza accidentărilor a trebuit să jucăm cu formule diferite de echipe. A fost ceva special, dar sunt impresionată de cum echipa a lucrat, într-un mod profesionist''.

Oftedal este la primul ei Final Four şi are emoţii înaintea meciurilor de sâmbătă şi duminică: ''Mă simt foarte stimulată, sunt puţin nervoasă, fericită, este un mix din toate astea. E cel mai mare eveniment la nivel de cluburi pe care îl poţi juca, aşa că e ceva special. Am mai jucat câteva meciuri mari la echipa naţională, am ceva experienţă, dar e ceva nou şi unic pentru mine. CSM are o echipă extraordinară şi sunt sigură că va fi un meci foarte tare, foarte strâns, aşa cum trebuie să fie o semifinală în Liga Campionilor. Când e vorba de trofee, totul este diferit. Ne-am cunoscut puţin în cele două meciuri din grupa principală, dar acum va fi ceva special. Nu ştiu dacă CSM e cel mai dificil adversar, pentru că toate echipele sunt puternice, şi doar cele mai puternice au ajuns aici. Vom încerca să-i facem viaţa grea Cristinei Neagu, pentru că dacă îşi intră în ritm e cea mai bună. Va trebui să facem un marcaj strict. Cred că principala noastră forţă în asta constă, am avut multe accidentări,pe termen scurt şi termen lung, am jucat la fel cu jucătoare diferite în fiecare lună şi asta e ceva special. Dar am reuşit mereu să producem un rezultat bun până acum. Sunt impresionată să fac parte din această echipă care performează bine şi în aceste condiţii. Asta spune multe despre calitatea echipei şi a jucătoarelor''

CSM Bucureşti - Gyor LIVE VIDEO. Per Johansson, apel la unitate

Antrenorul suedez Per Johansson a declarat vineri că vedetele de la CSM Bucureşti trebuie să fie ca o familie în teren la meciul cu Gyor, din semifinalele Final Four-ului Ligii Campionilor la handbal feminin. Un astfel de meci se câştigă mai mult cu inima şi sufletul decât cu tactica, e convins tehnicianul tigroaicelor.

Johansson, care pentru al doilea an consecutiv a preluat pe CSM Bucureşti înainte de sferturile de finală ale Ligii Campionilor, spune că în acest an a găsit probleme mai mari decât în 2017. Contactat de conducerea clubului pentru o propunere de prelungire a contractului, antrenorul a refuzat, pe moment, preferând să reia discuțiile după Final Four-ul Ligii Campionilor.

"Am avut multe suişuri şi coborâşuri în acest an. Anul acesta faţă de anul trecut am avut mai multe probleme şi a trebuit să punem la punct multe lucruri, aşa că eu sunt mai bine pregătit să fac faţă. Am reuşit la meciul cu Metz să arătăm că potenţialul lui CSM Bucureşti este foarte ridicat, dar nu ştiu dacă îl vom atinge mâine din nou. Dar el există, e acolo.

De asemenea, e acolo şi meciul slab din returul cu Metz. Pentru mine a fost bine să văd lucruri extraordinar de bune, dar şi lucruri extraordinar de rele. Aşa că trebuie să lucrăm la asta, suntem ca un lift", a declarat Johansson la întâlnirea cu media de la Heroes Square din Budapesta

Suedezul a precizat că, după meciul câştigat pe 4 mai în ultimă instanţă cu HC Zalău (25-24) la Bucureşti, a avut o discuţie foarte serioasă cu jucătoarele şi speră că au înţeles mesajul transmis, că echipa trebuie să fie ca o familie.

"După meciul cu HC Zalău, am avut o întâlnire dură, în care am decis să mergem pe acelaşi drum şi cred că acum jucătoarele sunt unite, sunt concentrate să avem un weekend foarte bun. Dacă nu vom fi ca o familie în echipă, niciodată nu vom învinge. Obişnuiesc să spun că nu vei câştiga niciodată datorită sistemului tactic, învingi doar cu sufletul, inima şi cu tactica. Aşa cum a fost la meciul de acasă cu Metz. Un lucru este mereu foarte important, şi anume portarul. Pentru că are un impact mare.

Bineînţeles este important ca eu să-l înving pe Ambros, Cristina Neagu pe Amorim, Isabelle Gullden să fie mai bună decât Stine Oftedal şi aşa mai departe. Dar apărarea, modul în care va începe meciul va fi important pentru noi. Dacă ele vor lua un avantaj, cu publicul alături de ele, va deveni dificil pentru noi. Aşa că va trebui să fim aproape de ele, iar portarul, apărarea sunt cele mai importante", a spus tehnicianul scandinav.

Johansson a adăugat că discuţiile despre prelungirea contractului său la CSM Bucureşti vor fi luate în săptămâna de după Final Four: "Conducerea lui CSM a vorbit cu mine şi am convenit să discutăm după ce se termină Final Four. Ei vor să-mi prelungească contractul, dar eu vreau să mă concentrez doar pe Final Four, aşa că vom discuta din nou săptămâna viitoare şi atunci va avea loc un anunţ".