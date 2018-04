CSM BUCURESTI - METZ LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT: meci de 5 stele, cu 10 campioane mondiale în teren. TELEKOM SPORT STREAMING

CSM BUCURESTI - METZ LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Se anunță spectacol total între CSM și Metz, la revenirea lui Per Johansson pe banca formației din București. Nu mai puțin de 10 campioane mondiale vor fi în teren, 6 dintre ele în echipa celor de la Metz.

Deplasarea la Bucureşti nu a început tocmai bine pentru handbalistele de la Metz. Echipa din Franţa a avut probleme cu deplasarea în România. Avionul delegaţiei franceze a întârziat patru ore din cauza grevei de la Air France. Handbalistele din Hexagon nu şi-au pierdut însă optimismul. Neînvinsă în campionat, Metz vrea să o elimine pe CSM Bucureşti din sferturile Ligii Campionilor.

”Cunoaştem Bucureştiul. Ştim că are o echipă foarte puternică. Dar noi vom da sută la sută şi vom încerca să obţinem cel mai bun rezultat cu putinţă pentru ca în retur să avem prima şansă la calificare”, a spus Ana Gros la sosirea în Bucureşti.

De trei ori cea mai bună handbalistă a lumii, Neagu le-a speriat deja pe franţuzoaice. ”Va trebui să o oprim cumva. Este liderul acestei echipe”, a mai spus Gros.

CSM Bucureşti - Metz, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, e programat în Sala Polivalentă din Capitală vineri, 6 aprilie, la ora 20:30, ÎN DIRECT la Digi sport şi Telekom Sport 1.

Campioanele de la CSM: Marit Malm Frafjord, Amanda Kurtovic, Gnonsiane Niombla (va juca din sezonul viitor chiar la Metz), Camille Ayglon

Campioanele de la Metz: Beatrice Edwinge, Laura Flippes, Manon Houette, Orlane Kanor, Laurisa Landre, Grace Zaadi

Aflată pentru al doilea an la rând în sferturile Ligii Campionilor, Metz speră să profite de problemele de la CSM și să prind în premieră Final Four. Totuși, CSM, fără înfrângere în acest sezon pe teren propriu, are un plus de experiență, jumătate din lot câștigând Liga Campionilor, în urmă cu doi ani.

Se anunță spectacol și în tribune, Sala Polivalentă urmând să fie arhiplină la duelul dintre CSM și Metz.

"Am lucrat din greu în această săptămână, de când a venit Per, şi avem un plan pus foarte bine la punct. Dacă îl respectăm, avem şanse foarte mari să câştigăm primul meci şi să mergem în Final Four", a spus şi Camille Ayglon.