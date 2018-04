CSM BUCURESTI METZ (ora 20:30) LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT

CSM BUCURESTI METZ LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. CSM BUCURESTI va aborda dubla cu METZ cu un nou antrenor pe banca tehnică. Per Johansson a mai avut un mandat de două luni, exact acum un an, în aceeași fază a competiției. În 2017, nordicul prelua echipa înainte de sferturile de finală și trecea la pas de Ferencvaros Budapesta. Ducea echipa în Final 4, acolo unde avea să termine pe locul al treilea. DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT transmit CSM BUCURESTI METZ LIVE VIDEO STREAM ONLINE.

METZ e una dintre cele mai stabile echipe din punct de vedere al băncii tehnice. Emmanuel Mayonnade (34 de ani) a preluat echipa în decembrie 2014, fiind abia al doilea club din cariera sa. Cu Mayonnade pe bancă, METZ a obținut cele mai bune rezultate până acum, calificându-se pentru a doua oară consecutiv în sferturile de finală din LIGA CAMPIONILOR.

"Punctul lor forte este organizarea, sunt disciplinate, nu oferă multe spaţii pentru adversar. Joacă împreună de mult timp. Nu sunt atât de imprevizibile, dar sunt o echipă puternică", a declarat Per Johansson înainte de CSM BUCURESTI METZ, manșa tur din sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

Nu mai puțin de 10 campioane mondiale vor fi în teren la meciul CSM BUCURESTI METZ. Campioanele de la CSM BUCURESTI: Marit Malm Frafjord, Amanda Kurtovic, Gnonsiane Niombla, Camille Ayglon. Campioanele de la METZ: Beatrice Edwinge, Laura Flippes, Manon Houette, Orlane Kanor, Laurisa Landre, Grace Zaadi.

"Știu că lumea așteaptă foarte multe de la mine. Și fanii, și oamenii care m-au adus aici, și presa. Și eu pun multă presiune pe mine, pentru că nu am cum să n-o pun. Pentru că la primul meci pierdut, în toamnă, poza mea a fost în toate articolele. Așa merge treaba. Presiunea asta o să existe mereu, pentru că la noi în România, poate mai mult decât în alte țări, când zici că l-ai adus pe cel mai bun, păi la fiecare meci trebuie să fie cel mai bun, că de aia e cel mai bun, nu? De când am semnat au fost multe emoții și am auzit multe discuții. Dar nu mă gândesc la asta când intru pe teren. Eu știu cât muncesc, știu că sunt foarte dreaptă în ceea ce fac, știu că nu o fac pentru bani și am ales să vin acasă cu inima, dar e jobul pe care-l am și pentru care sunt plătită. Și știu cât de mult iubesc handbalul", a spus Cristina Neagu înaintea partidei CSM BUCURESTI METZ.

CSM BUCURESTI METZ, manșa tur din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, se joacă, vineri, de la ora 20:30, în Sala Polivalentă din Capitală.