CSMS POLI IASI - FCSB (Steaua) LIVE VIDEO ONLINE 2018 STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT: Meciul care poate decide titlul!

Play-off-ul etapei a 8-a se încheie cu un meci între cei doi poli ai clasamentului. CSM Poli Iași, "Lanterna" Ligii 1 din zona superioară, primește vizita favoritei la titlu și liderul Ligii 1, FCSB, într-un duel care poate fi urmărit live video online pe site-urile DigiSport (dacă ești abonat Digisport) sau Telekom Sport (dacă ești abonat Telekom Sport). Meciul Poli Iași-FCSB este live video online, luni, de la ora 20:45.

Echipele probabile CSM Poli Iași: Rusu – Zaharia, Mihalache, Frăsinescu, Panțâru – Qaka, Cioinac – Platini, Jo Santos, Sin – A. Cristea

Antrenor: Flavius Stoican FCSB: Bălgrădean – R. Benzar, Planic, Bălașa, Momcilovic – Pintilii, L. Filip – Man, Budescu, Fl. Tănase – Gnohere

Antrenor: Nicolae Dică

Chiar în ziua în care se împlinesc 32 de ani de la cea mai mare performanţă reuşită de o echipă din România, câştigarea CCE, roş-albaştrii se află în faţa unui meci decisiv în lupta pentru cucerirea celui de-al 27-lea titlu din istoria clubului.

lavius Stoican, antrenorul de la CSMS Iaşi, se arată deranjat de declarațiile celor de la CFR Cluj, care-i acuză pe moldoveni că au avut o altă atitudine în meciul cu ei și că vor juca altfel în partida de luni, cu FCSB.

"Sunt sătul de tot felul de declarații cu tentă răutăcioasă. Sunt dezgustat de ce au spus cei de la CFR, ca să nu spun mai mult. Eu îmi văd de echipa mea, nu bag în seamă toate declarațiile răutăcioase care chiar nu-și au rostul!" — a afirmat Stoican, într-un interviu pentru GSP.ro.

El nu consideră că are prima şansă în partida cu liderul, dar spune că îşi va motiva exemplar jucătorii.

"Ar fi culmea să spun că suntem favoriți, dar asta nu înseamnă că vom intra pe teren doar să facem act de prezență, să jucăm 90 de minute și să plecăm acasă. Nu! Milion la sută o să ne dăm viața cu Steaua (FCSB — n.r.)!" — a anunţat Stoican.

"Lumea nu ne dădea șanse nici cu CFR și iată că am luat un punct. Sper să nu ne dea șanse nici acum și vom încerca să producem surpriza etapei. Steliștii trebuie să știe un singur lucru: că nu vor veni în vacanță în patria lui Ștefan cel Mare! Vor avea viață grea de tot cu noi", a mai spus antrenorul ieşenilor.

După remiza cu CFR Cluj, smulsă cu un gol în ultimele secunde, FCSB pare scăpată în câștigătoarea Ligii 1. La Iași, echipa lui Nicolae Dică are însă un meci greu. Teoretic, Poli este învinsă din start, însă FCSB nu a reușit să câștige vreun meci cu echipa lui Stoican în sezonul regulat, iar în meciul tur din play-off a câștigat cu un noroc imens, grație geniului lui Budescu.

Înainte de acest meci, Flavius Stoican a declarat că Poli va încerca să încurce FCSB-ul. Deși echipa e pe ultimul loc, cu 6 eșecuri și o remiză în 7 etape, echipa moldavă a încurcat de curând pe CFR Cluj. Moldovenii au curaj și prin prisma succesului din sezonul regulat cu FCSB. A fost 1-0 în Copou, după un gol superb marcat de Panțâru.

Andrei Cristea & co. au fost acuzați în dese rânduri, de cei de la CFR Cluj, că nu vor forța cu FCSB. Fost jucător la Steaua, vârful a declarat: "Vă dau cuvântul meu de onoare că o să fac abstracție totală de faptul că am jucat doi ani acolo, că am câștigat două campionate cu Steaua și că am jucat 20 de meciuri pentru ei în cupele europene! Luni seara o să uit că Steaua a existat în inima mea, pentru că acum sunt la Iași și trebuie să fac tot ce pot ca să batem și să ne spălîm păcatele din ultimele luni", a spus Cristea, pentru gsp.ro

La casele de pariuri, majoritatea înclină către un succes clar al celor de la FCSB. Liderul Ligii 1 are o cotă de 1,50 pentru victorie, una care scade de la o zi la alta. La unele case de pariuri putem găsi și valori de 1,45-1,47. Gazdele primesc o cotă de 7,00, iar remiza e cotată la 4,10.

În meciurile directe jucate în ultimii ani în Copou, remarcăm 7 victorii ale bucureștenilor din 9 ocazii. În acest sens, dat fiind și contextul, vă recomandă un pont de "2 solist".

26 noiembrie 2017, Astra-FCSB 2-0: a fost ultima înfrângere suferită de bucureşteni pe teren advers în campionat. Au urmat trei succese şi trei rezultate de egalitate.