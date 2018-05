CSU CRAIOVA - FCSB (Steaua) 0-0 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT: Derby de totul sau nimic

Cinci jucători au câştigat campionatul atât cu FCSB, cât şi cu U Craiova: Adrian Bumbescu, Silviu Lung, Nae Ungureanu, Gheorghe Ceauşilă şi Dumitru Mitriţă (calculându-se doar cei care au bifat minute)

Ultima oară când o echipă din Craiova a câştigat în faţa bucureştenilor a fost la data de 1 septembrie 2002, scor 3-1

Cel mai recent duel a fost la data de 9 aprilie 2018, FCSB - CS U Craiova, 2-0 (goluri Momcilovic şi Fl. Tănase)

Mediile de vârstă ale celor două loturi: CS U Craiova - 25 ani şi 4 luni; FCSB - 26 ani şi 5 luni

Mangia: Trebuie să jucăm cu mare dorinţă, cu sufletul

Antrenorul formației din Bănie, Devis Mangia, știe cât de important este acest meci pentru tot ce înseamnă Universitatea și știe cum se poate îndeplini obiectivul din această etapă a 9-a a play-off-ului.

„Este un meci foarte greu, pentru că FCSB are cel mai bun lot din România. Noi avem nevoie de puncte pentru a ne îndeplini obiectivul. Cât despre titlu, îl va cuceri echipa care va merita. Eu nu vorbesc despre jucătorii altor echipe şi sper ca şi alţii să facă acelaşi lucru. Nu mă voi gândi să mai menajez jucători, ca la Giurgiu, voi trimite echipa care voi considera că este cea mai bună la acel moment. Soluţia este să mişcăm mingea mai repede şi cu calitate şi să alergăm mai mult fără minge, pentru că uneori am uitat să facem acest lucru. Dacă vom face asta, e greu să pierdem, și nu numai cu FCSB, ci cu oricine. Trebuie să jucăm cu mare dorinţă, cu sufletul, să demonstrăm că suntem o echipă cu adevărat bună. Nu-mi convine că nu se joacă toate trei meciurile la aceeaşi oră, situaţia poate fi diferită după ce se dispută primele două jocuri din play-off ale etapei. Pe de altă parte, obiectivul nostru rămâne acelaşi, fiindcă este un meci special pentru noi“, a declarat antrenorul italian, care nu va putea conta pe Gardoş şi Bic, nerefăcuți după accidentările suferite.

Strategul Științei a explicat și nervozitatea pe care au arătat-o unii dintre jucătorii Universității în meciurile trecute, cum a fost ieșirea lui Alex Băluță la adresa portarului Mitrovic în meciul de la Botoșani: „Este normal să fim mai nervoşi în această perioadă, fiindcă suntem pe final de sezon şi suntem aproape de a atinge anumite obiective. Și eu sunt ceva mai stresat, nu numai jucătorii. Pe de altă parte, nu putem da vina pe portar, dacă luăm gol, sau pe atacanţi, dacă nu dăm gol. Totul se face în echipă“.

Bancu: Sper să batem FCSB acum, când are mai mare nevoie de puncte

Nicușor Bancu, „vocea vestiarului“ la conferința de presă premergătoare partidei cu echipa lui Dică, a subliniat că Unversitatea trebuie să câștige acest prim duel cu FCSB de pe noul „Ion Oblemenco“ și să pună capăt complexului pe care Craiova îl are în faţa rivalei.

„Ne aşteaptă un meci foarte greu, FCSB nu vrea să se încurce încă o dată, dar şi noi sperăm să spargem gheaţa şi să-i batem. Şi noi, şi ei, avem nevoie de victorie, dar jucăm acasă, suntem neînvinşi pe acest stadion şi suntem obligaţi să câştigăm. Finala Cupei este pe planul secund acum, principalul obiectiv este să nu pierdem locul trei. Tot anul am fost pe această poziţie şi nu vrem să dăm cu piciorul la munca de un an. Suntem la mâna noastră, ne concentrăm să câştigăm cât mai multe puncte în ultimele două meciuri pentru a nu pierde podiumul. În meciul acesta noi avem suporterii alături şi trebuie să câştigăm. Vorbim între noi, jucătorii, şi ne întrebăm de ce nu putem să câştigăm cu FCSB, poate că este vorba de un complex, dar sper să o facem acum, când au mai mare nevoie de puncte“, a declarat Nicușor Bancu.

Rădoi le spulberă visele roş-albaştrilor: "Mi-e teamă că nu vor câştiga"

Mirel Rădoi i-a luat apărarea lui Nicolae Dică, dar le-a dat o veste tristă suporterilor FCSB. Fostul antrenor al roş-albaştrilor nu mai crede în posibilitatea ca Budescu şi compania să câştige titlul în acest sezon.

Mirel Rădoi, managerul sportiv al naţionalei U21, anunţă un final trist de sezon pentru FCSB. Fostul jucător şi căpitan al steliştilor nu crede că echipa lui Dică poate câştiga derby-ul cu Craiova, după ce atmosfera de la echipă s-a stricat în ultimele săptămâni.

”Mi-e teamă că Steaua va avea un meci foarte greu şi mi-e şi mai teamă că nu va câştiga cu Craiova. Spun asta pentru că am văzut ultimele meciuri de când s-a făcut acest scandal din interior şi semnalele nu sunt bune.

Craiova - FCSB bate recordul de audiență, dar oltenii au un mare regret. Mesaj pentru CFR: "Nu există mână de ajutor!"

Președintele de la CS Universitatea Craiova, Marcel Popescu, a colaborat cu CFR Cluj în urmă cu 10 ani, când ardelenii cucereau titlul de campioni pentru prima dată în istoria clubului. Acum, o victorie a Craiovei în meciul de luni seară cu FCSB ar trimite din nou trofeul în Gruia.

Craiova a vândut toate biletele puse în vânzare pentru meciul cu FCSB și conducerea anunță că partida de luni seară stabilește un nou record de audiență pe arena din Bănie. Aproximativ 29.000 de spectatori vor umple tribunele stadionului craiovean. Precedentul record de acolo era de 26.900 de spectatori, stabilit la meciul cu CFR Cluj, din decembrie 2017. Va fi, totodată, un record pentru actualul sezon de Liga 1, peste FCSB - CFR Cluj, care a adunat pe Arena Națională 27.500 de fani.

Singurul regret al celor de la Craiova înaintea întâlnirii cu FCSB este că în ultimii doi ani au fost doar "arbitri" în lupta pentru titlu și nu pot juca meci cu o astfel de încărcătură cu posibilitatea de a câștiga ei trofeul. Marcel Popescu a exclus posibilitatea ca oltenii să "tragă" pentru a trimite meciul la Cluj încă din această seară și a precizat că ei "își văd de treaba lor".

"Nu mi-a fost jenă că am venit din Oltenia și CFR a apelat la serviciile mele. În schimb, am spus că dacă mi se va cere să denigrez locul unde m-am format, ne vom despărți. Nu are niciun fel de legătură că eu am fost la CFR în anii în care au început să conteze în fotbalul mare. Nu există mână de ajutor. Dacă e să fim sentimentali, îmi pare rău mie și colegilor mei că meciul ăsta cu stadionul sold out nu s-a jucat 'care în care', să jucăm noi campionatul în fața FCSB-ului.

Este al doilea an în care suntem tratați ca arbitri, nu ca jucători importanți pe piață. Cu siguranță va fi ultimul an în care avem statutul de arbitri, cu implicații mai mult sau mai puțin speculate de apartenență sentimentală la un club sau altul", a spus Marcel Popescu, în cadrul emisiunii "Digi Sport Matinal".