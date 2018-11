CSU CRAIOVA - SEPSI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Meciul care deschide etapa în Liga 1

CSU CRAIOVA - SEPSI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Craiova traversează o perioadă foarte bună, cu trei victorii consecutive în Liga 1. Etapa precedentă oltenii s-au impus în faţa celor de la Poli Iaşi, scor 3-0.

CSU CRAIOVA - SEPSI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING.

De partea cealaltă, Sepsi a capitulat în mod surprinzător, etapa trecută, în faţa celor de la Hermannstadt şi a ratat şansa de a ajunge pe poziţie de play-off, lucru pe care îl poate realiza în această etapă în eventualitatea în care se impune în faţa Craiovei.

Craiova a câştigat patru din ultimele cinci meciuri cu Sepsi, însă ultima confruntare dintre cele două echipe s-a încheiat cu victoria surprinzătoare a echipei din Sf. Gheorghe, scor 1-0.

„Da. A fost cel mai slab meci din acest sezon, sigur. Eu cred că suntem o echipă diferită în acest moment, dar va fi un meci greu. Sepsi, pentru mine, este o echipă bună, antrenată bine, cu posibilitate chiar pentru playoff în acest an”, a spus Devis Mangia la o conferinţă de presă.

„Este important că vom avea continuitate. Cu cele trei puncte va fi mai bine, dar importantă este continuitatea în acest moment. Avem drumul nostru, iar asta e cel mai important. Trebuie să jucăm cu stilul nostru şi eu sper că vom face un meci bun. Cred că avem nevoie de ajutorul suporterilor noştri, este foarte important în acest moment.

Eu sper tot timpul la un meci spectaculos, dar nu ştiu cum va fi comportamentul lor pe teren. Avem absenţe, dar pentru mine nu este o problemă”, a mai spus Devis Mangia.

CSU CRAIOVA - SEPSI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Radu Petrescu arbitrează meciul din Liga I

Arbitrul Radu Petrescu va conduce la centru partida Universitatea Craiova – Sepsi Sfântu Gheorghe, programată vineri, la ora 21.00, în etapa a XV-a a Ligii I.

Petrescu va fi ajutat de asistenţii Vladimir Urzică şi Mircea Mihail Grigoriu.

Arbitru de rezervă va fi Eduard Ioniţă, iar observatori Liviu Ciubotariu şi Viorel Ilinca.

CSU CRAIOVA - SEPSI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Neagoe: "Suntem singura echipă fără penalty!"

"Suntem în faţa unui joc important, contra uneia dintre cele mai bune echipe ale campionatului. Chiar dacă am câştigat împotriva lor în etapa a doua a campionatului, vineri seara ne aşteaptă un joc dificil şi trebuie să fim pregătiţi, pentru că Universitatea Craiova este în acest moment într-o formă foarte bună şi, bineînţeles, va fi susţinută, probabil, de 25.000 de oameni în tribune. Nu va fi uşor, dar eu am mare încredere în jucătorii noştri. Suntem conştienţi de greşelile pe care le-am făcut în partidele anterioare şi suntem hotărâţi să nu le mai repetăm. Noi am făcut jocuri bune împotriva echipelor mari ale campionatului şi sunt convins că şi vineri seară vom face o partidă bună”, a declarat antrenorul Eugen Neagoe.

Acesta a mai spus că deşi Sepsi a pierdut ultimul meci, cu Hermannstadt (1-3), moralul jucătorilor este bun, însă echipa nu va putea conta în meciul cu Craiova pe Ousmanne Viera şi Joseph Mensah, care sunt suspendaţi pentru cumul de cartonaşe, şi nici pe Istvan Fulop, care a fost operat după o accidentare.

CSU CRAIOVA - SEPSI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING: Informații și recomandări pentru spectatori

Vineri, 09 noiembrie a.c., Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova, va asigura măsurile de ordine publică și siguranța spectatorilor, care vor fi prezenți la partida de fotbal disputată între echipele U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV S.A. și ACS SEPSI OSK, pe Stadionul ”Ion Oblemenco”, din municipiul Craiova.

Accesul spectatorilor în stadion se va face începând cu ora 19.00, doar pe bază de bilete sau invitații.

Intrarea în stadion, accesul publicului prin turnichete, paza vestiarelor și protecția arbitrilor, îndrumarea și supravegherea publicului în stadion se va realiza cu agenți ai societății de pază și protecție contractată de organizator.

Pe Esplanada din fața stadionului ”Ion Oblemenco”, începând cu ora 18.00, se va organiza Fanzone, spațiu de divertisment destinat spectatorilor.

Pentru a evita aglomerația în jurul punctelor de intrare, recomandăm spectatorilor să vină din timp la stadion,începând cu ora deschiderii porților de acces.

Informăm suporterii că legislația în vigoare interzice persoanelor fizice deținerea, folosirea sau efectuarea oricăror operațiuni cu materiale pirotehnice, spectatorii neavând voie să dețină sau să introducă în stadion astfel de obiecte.

Spectatorilor le este interzis să staționeze pe scările care delimitează sectoarele, să ocupe alte locuri decât cele prevăzute pe documentele de acces, precum și refuzul eliberării acestora la avertismentul verbal al reprezentanților societății specializate de protecție și pază sau al forțelor de ordine.

De asemenea, este interzisă afișarea de inscripții care incită la ură națională, rasială, religioasă sau la discriminări de orice fel și la violență.

Este interzis accesul în stadion cu substanțe toxice, băuturi alcoolice, recipiente, corpuri contondente, cuțite, pumnale ori alte asemenea obiecte, care pot pune în pericol siguranța participanților.

Spectatorilor le este interzis să refuze supunerea la efectuarea controlului corporal preventiv şi al bagajelor de către forţele de ordine. Spectatorului care refuză să se supună controlului corporal sumar şi al bagajelor, efectuat de personalul de ordine şi siguranţă, sau care săvârşeşte, înainte de a intra în arena sportivă ori în momentul intrării, fapte de natură penală sau contravenţională în legătură cu competiţia sau jocul sportiv respectiv nu i se permite accesul în arena sportivă.

Spectatorilor le este interzis să arunce asupra celorlalţi spectatori, asupra oficialilor sau a jucătorilor, asupra forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în incinta bazei sportive, precum şi în direcţia suprafeţei de joc cu obiecte de orice fel sau cu substanţe corozive ori care murdăresc.

Participanții trebuie să respecte măsurile stabilite de organizator și de forțele de ordine, pe traseele către locul de desfășurare a meciului, în apropierea și în incinta arenei sportive.