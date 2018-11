Cu ce fel de probleme sexuale se confrunta cei care lucreaza prea mult

Numarul celor care lucreaza prea mult, in detrimentul vietii lor sexuale este in continua crestere. Fenomenul nu este limitat si este specific multor zone geografice. Site-ul Netdoctor.co.uk trateaza subiectul in detaliu si explica efectul numeroaselor ore petrecute la munca si cum se repercuteaza acest tip de program asupra vietii noastre sexuale.