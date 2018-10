Culmea fotbalului. Usain Bolt aleargă 100 metri mai repede decât poate Paul Pogba să şuteze din penalty VIDEO

Manchester United a beneficiat de un penalty în minutul 27, iar lui Pogba i-a luat mai bine de zece secunde să ajungă la minge de când s-a pornit să execute penalty-ul.

Într-o comparaţie extrem de sugestivă, se spune şi se demonstrează că internaţionalului francez i-a luat mai mult timp să parcurgă distanţa de câţiva metri decât îi ia în mod obişnuit lui Usain Bolt să termine o cursă de 100 metri.

Usain Bolt ran the 100m in less time than it took Paul Pogba to 'run up' for his penalty. pic.twitter.com/1s67WOHWhx