Cum a reacționat Herta Muller după ce a aflat că a fost suspendată din Uniunea Scriitorilor

"Nu am ştiut că fac parte din Uniunea Scriitorilor din România. Nu m-a întrebat nimeni dacă vreau să fac parte din Uniune şi nimeni nu m-a anunţat că sunt membru. Când s-o fi întâmplat oare asta? Nici măcar vreo cerere să plătesc cotizaţia nu am primit. Când trăiam încă în România, urma să fiu primită în Uniunea Scriitorilor, dar mi-am condiţionat intrarea în Uniune de cea a lui William Totok (din Grupul de Acțiune Banat n.r.). Pentru că el nu a fost acceptat, nu am mai intrat nici eu. De atunci nu am mai avut niciun contact cu organizaţia. Nici nu mi-am mai exprimat vreodată dorinţa să devin membru al Uniunii. Cum poate fi numit acest teatru absurd? Înregimentare cu forţa, ca pe vremuri? Cineva ia o decizie peste capul meu şi apoi mă trage la răspundere pentru ea. În orice caz, o acţiune democratică nu este", a declarat Herta Muller pentru presa germană, scrie Digi24.

Herta Muller a fost suspendată din drepturi în cadrul Uniunii Scriitorilor din România pentru că nu a achitat cotizația stabilită de Consiliul U.S.R.