Cum afectează anestezia generală dezvoltarea cognitivă a copiilor?

Pentru a realiza acest studiu, oamenii de stiinta au analizat datele medicale, precum si rezultatele scolare ale 211 mii de copii nascuti sanatosi, fara anomalii congenitale majore sau handicap mintal.

In analiza lor, cercetatorii au inclus evaluarile scolare pe care le-au inregistrat acestia intre anii 2008 si 2014.

Mai mult, specialistii au comparat rezultatele scolare ale copiilor expusi anesteziei generale pe parcursul celor 37 de mii de spitalizari realizate in randul participantilor pana la vasta de 48 de luni.

Rezutatele acestora au fost comparate cu cele ale 197 de mii de copii care nu au fost expusi anesteziei generale pana la varsta de patru ani.

Studiul a scos la iveala faptul ca anestezia generala efectuata in randul celor mici cu varste de pana in patru ani poate avea ca efecte secundare urmatoarele:

un risc cu 17% mai mare pentru dezvoltarea cognitiva improprie

un risc cu 34% mai mare pentru obtinere rezultatelor slabe in cadrul testelor de aritmetica

un risc cu 23% mai mare pentru obtinerea rezultatelor slabe in cadrul testelor de citit si scris

Cand cercetatorii au limitat analiza pentru a include numai copii cu o singura spitalizare care a inclus o procedura medicala ce a necesitat anestezia generala, rezultatele analizei au aratat ca scorurile inregistrate la testele de scris si citit nu au fost afectate, in schimb rezultatele testelor de artimetica au ramas la fel de mici.

"Exista cateva proceduri medicale in cazul carora tratamentele alternative sunt preferate in locul interventiilor ce necesita anestezia generala, insa majoritatea interventiilor chirurgicale necesare in randul sugarilor si a copiilor de pana in patru ani nu pot fi amanate sau inlocuite cu usurinta," declara Dr. Justin Skowno, cercetator in cadrul Universitatii din Sydney si medic in cadrul Spitalului pentru Copii Westmead.

"Exista o serie de motive pentru care un copil are nevoie de o interventie chirurgicala si, in unele dintre acestea, operatia poate sa faca diferenta dintre moarte si viata. Pentru acestia, concluziile studiilor noastre arata ca este importanta monitorizarea dezvoltarii lor, in ceea ce priveste performantele lor scolare pe tot parcursul copilariei, pentru a interveni, dupa caz si numai daca este necesar," declara autoarea principala a studiului, Prof. Natasha Nassar de la Universitatea din Sydney.

Cum se explica legatura dintre anestezia generala si performantele scolare slabe?

''Determinarea exacta a cauzelor nu este usoara. Copii care au primit anestezic general si au suferit interventii chirurgicale au avut, cel mai adesea, o serie de alte afectiuni medicale asociate. Exista unele proceduri in cazul carora putem alege o abordare alternativa ce presupune gestionarea bolilor, insa majoritatea interventiilor chirurgicale nu pot fi amanate. In acest sens, parintii ar putea discuta cu medicul specialist pentru evaluarea optiunilor disponibile in ceea ce priveste sedarea pe parcursul interventiei chirurgicale," adauga Dr. Justin Skowno.

Pentru a identifica cu precizie efectele specifice ale anesteziei generale asupra abilitatilor de numarare, scriere si citire este necesar sa se efectueze studii de diagnosticare in special in randul copiilor cu spitalizari repetate ce au presupus efectuarea anesteziei generale, arata raportul cercetatorilor.

"Constatarile studiului de fata sugereaza cat de important este sa monitorizam parcursul dezvoltarii acestor abilitati in randul copiilor pentru a ne asigura ca le putem oferi interventii timpurii ce contracareaza efectele ale anesteziei generale," conchide Prof. Natasha Nassar.