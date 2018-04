Cum alegi fardul de obraz

Alege formula potrivită

Fardurile de obraz se găsesc de obicei sub formă de pudră sau sunt cremoase, cu variații de strălucire și pigmentare pentru ambele variante. Dacă ai tenul gras sau mixt, care capătă luciu pe parcursul zilei, alege un produs cu textură mată, tip pudră, care va rezista mult mai bine. Formulele cremoase, care se întind ușor, sunt indicate tenului uscat, care are nevoie de mai multă hidratare.

Folosește nuanța care te avantajează

Nu pleca din magazin cu un fard de obraz înainte de a-l testa, pentru că de multe ori culoarea de pe ambalaj nu coincide în totalitate cu cea a produsului. Tenul alb va primi o îmbujorare discretă folosind tonuri de roz-deschis sau piersică, în timp ce pielea măslinie arată bine cu tonuri de nuanța caisei, a fructelor de pădure, cu nuanțe roz-închis sau vișiniu deschis. Nuanțele intense de portocaliu, bronz, cărămiziu sau cafeniu se potrivesc tenului bronzat.

Aplică produsul treptat

Nu te grăbi să folosești prea multă culoare din prima, pentru a evita un efect nenatural. Conturează pomeții discret, în straturi, în funcție de cât de intens este pigmentul fardului de obraz. În acest fel, vei putea să controlezi cantitatea pe care o aplici, fără să fie nevoie să retușezi prea mult machiajul. Ajută-te de o pensulă specială, groasă, care te va ajuta să obții rezultatul pe care îl dorești. Evită aspectul de dungi inestetice aplicând produsul cu mișcări circulare.

Păstrează ordinea corectă a cosmeticelor

Fardul de obraz sau blush-ul se aplică după fondul de ten sau crema colorată, de preferat înainte de fixarea machiajului cu pudră, pentru a se menține pe piele mai mult timp. Dacă ai folosit o cantitate prea mare de produs, îndepărtează excesul tamponând ușor obrajii cu ajutorul unui disc de bumbac sau temperează culoarea sub încă un strat de pudră.

