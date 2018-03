Cum ar putea România intra pe noul drum al mătăsii VIDEO

Specialiștii în transporturi spun că marea majoritate a mărfurilor vin din Orient şi din Grecia, unde Cosco, cel mai mare operator de containere din China deja a preluat portul Pireu şi investeşte aproximativ de 2 miliarde de euro. Se ridică astfel întrebarea de ce chinezii nu au ales Constanţa, care este cel mai important port din zonă.

"Grupul Grampet, prin firmele pe care le deţine şi prin cei 7.000 de angajaţi pe care îi are, după cum vedeţi, face transport de la Marea Nordului până la Marea Neagră, Adriatică şi, în curând, până la Marea Egee. Facem transporturi din Germania, Austria, Ungaria, România spre Bulgaria şi, de curând, am luat licenţa şi am făcut primul transport în Serbia. Grampet, prin strategia pe care a adoptat-o de 20 de ani a fost de a ieşi din ţară, de a se aşeza pe aceste coridoare şi de a aduce bani în ţară. Reuşim asta, dar avem nevoie şi de sprijinul autorităţilor. Am putea să tranformăm România într-o platformă logistică pentru Orientul Apropiat şi Îndepărtat, bineînţeles legat de Portul Constanţa", a declarat Gruia Stoica, preşedintele Grampet Group.

Între timp, inclusiv conducerea Ministerului Transporturilor consideră că singura salvare pentru companiile românești cu datorii este privatizarea.

Ministrul Lucian Șova a mai declarat că, dacă CFR Infrastructură ar folosi toţi banii pe care îi are de încasat de la CFR Marfă, în România ar fi sute de kilometri de cale ferată pe care ar putea fi ridicate restricţiile de circulaţie.