Cum arată astăzi cea care a fost cea mai grasă femeie din România. Mariana Buică a slăbit 104 kg şi duce o viaţă normală FOTO

In vara lui 2013, tanara Mariana Buica, pe atunci in varsta de 25 de ani, a apelat la ajutorul lui Catalin Maruta in tentativa ei de a slabi dupa ce ajunsese sa cantareasca 240 de kilograme, scrie wowbiz.ro. Considerata "cea mai grasa" femeie din Romania, femeia originara din Maglavit (judetul Dolj) si-a vazut pana la urma visul implinit, dand jos peste 100 de kilograme dupa mai multe operatii, dublate si de o dieta severa.

Citeşte şi Mariana Buică, cea mai grasă femeie din România, a născut o fetiţă. Cum arată bebeluşul

"Am 130 de kg acum. Am slabit 104 kg in 10 luni. A fost dorinta mea cea mai mare, mi s-a indeplinit. E o schimbare. Nu as mai putea sa duc acum 100 de kg, imi mai aduc aminte cu mergeam acasa sprijinita de pereti si ajutata de mama. Ajutata la incaltat, sa fac baie, in absolut orice. Acum nu mai am dureri de spate sau de genunchi", a povestit mandra Mariana, un an mai tarziu.

Cum arata astazi femeia considerata "cea mai grasa" din Romania. Mariana Buica are doi copii pe care ii creste singura

In prezent, tanara este o mama implinita, are doi copii, pe care ii creste singura, iar greutatea se mentine in limite rezonabile, oricum departe de vremurile in care ajunsese sa cantareasca aproape un sfert de tona, de unde se alesese si cu apelativul de "cea mai grasa" femeie din Romania!