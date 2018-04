Cum arată Loredana Groza nemachiată. O mai recunoşti? FOTO

Loredana Groza se antrenează foarte mult pentru a avea un corp sănătos, iar acest lucru se poate vedea chiar din filmuleţele pe care le postează pe social media. Chiar dacă are 47 de ani, diva merge la repetiţii pentru a se antrena. Ba mai mult, cântăreaţa nu are pic de machiaj pe ten, fapt ce însumează ideea că artista are grijă de pielea ei.

Loredana Groza şi-a şocat fanii. "Ce scârbos! Cum să faci aşa ceva?"

Loredana Groza a mărturisit că a apelat la diferite metode noninvazive pentru a avea un trup de invidiat şi un ten neted.