Cum arată picioarele lui Tibi Uşeriu după 600 de kilometri de mers pe jos prin ger cumplit

Tibi Uşeriu este un miracol medical. Condiţiile extrem de dure ale ultramaratonului arctic nu aveau cum să nu-l afecteze, în ciuda pregătirii lui fizice şi psihice excepţionale. De altfel, psihicul pare să-l fi ajutat să iasă din situaţii care în mod normal ar fi scos din cursă pe oricine.

Echipa lui, Tăşuleasa Sociala postat mai multe imagini cu momente din timpul cursei. La un moment dat, Tibi se odihneşte pe sanie, cu picioarele desculţe în zăpadă. Tibi s-a ales cu degerături la un deget, băşici şi pielea dusă aproape complet de pe tălpi. Nimic nu l-a putut ţine însă pe loc, iar medicii au rămas uimiţi de cum funcţionează corpul lui, deşi aparent e la limita puterilor.

"Au venit doctorii şi l-au examinat pe toate părţile. Picioarele umflate, dar fără degerături, doar degetul cel mare, care acum e mai scurt puţin. Piele pe tălpi nu mai are de mult timp, s-a dus treptat, dar în rest ... nimic.

Au ridicat din umeri, ca de obicei: He is ok !", a scris echipa Tăşuleasa Social.