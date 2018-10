Cum au ajuns unii dintre cei mai periculoşi infractori în spatele gratiilor

"Proiectul se numeşte 'Stop violenţei' şi este iniţiat de psihologii şi asistenţii din cadrul Serviciului de Asistenţă Socială de la Penitenciarul Deva. Este o campanie de prevenire şi combatere a delicvenţei juvenile, pentru că aceasta este o problemă de actualitate atât pentru comunitate, cât şi pentru instituţiile statului", a declarat psihologul Nicolae Grosu.

Între cei opt deţinuţi care au venit în faţa elevilor s-au aflat doi sportivi care au făcut parte din loturile naţionale de lupte şi de box, în timp ce o altă persoane au ajuns în penitenciare de la 16 ani, iar un bărbat a cunoscut ce este o închisoare încă din anul 1984.

Rând pe rând, cei opt le-au spus tinerilor aspecte din viaţa lor, greşelile pe care le-au făcut, reiterând, fiecare, importanţa familiei şi a prietenilor, dar şi pericolul pe care îl reprezintă un anturaj impropriu căruia adolescenţii îi pot cădea victime cu uşurinţă.

Considerat, în urmă cu mai mulţi ani, unul dintre cei mai periculoşi infractori din România, cetăţeanul moldovean Serghei Gorbunov le-a relatat tinerilor cum a ajuns în ţara noastră, dar şi cât de greu este în spatele gratiilor.

"Am venit la voi în ţară în 2002. Atunci când am venit am avut şi nişte arme de foc. În 2004 s-a întâmplat că am avut nişte certuri cu oamenii şi am făcut nişte infracţiuni foarte grave. Am fost condamnat la 16 ani şi 4 luni. La început nu am realizat răul şi tot ce s-a întâmplat. (...) Aveam 24 de ani, acum am 39, au trecut 15 ani. Şi când am văzut pe drumul vieţii că pierd prieteni, oameni dragi, familie (...) înţelegi că în viaţă ai trăit degeaba. Eu acum mai am un pic şi trebuie să mă liberez şi gândiţi-vă că după atâţia ani trebuie să încep viaţa de la zero şi, cu siguranţă, altfel. (...) Sunteţi tineri, aveţi un viitor şi este foarte uşor să greşeşti când eşti tânăr. După, e foarte greu să arăţi altor oameni că nu este aşa, pentru că CV-ul vostru este pătat şi oamenii văd. Poate spun 'ok', dar în gândul lor zic 'ăsta-i infractor'. E greu", le-a spus Gorbunov elevilor prezenţi.

La 33 de ani, Robert Florin, o promisiune în sportul luptelor, a ajuns în închisoare după ce a fost condamnat pentru loviri şi alte violenţe. Primul contact cu mediul infracţional a fost în anul 2010, când a fost arestat pentru trafic de droguri.

"A spune 'nu' nu înseamnă să fii un om slab, înseamnă să fii un om puternic. Am fost sportiv de performanţă, fac lupte libere de la şase ani. Am ieşit campion naţional şi internaţional, am participat la multe competiţii în ţară şi în străinătate. Mă uit la voi, sunteţi foarte tineri şi nu mi-aş dori să ajungeţi în spatele gratiilor pentru o simplă prostie. De aceea, gândiţi-vă bine şi nu greşiţi. La puşcărie îţi pierzi familia, cunoştinţele, totul. După gratii nu mai eşti nimic, nu mai eşti sportiv, eşti un simplu puşcăriaş, cum se zice în termenii noştri. De aceea, eu sper să luaţi sfaturile noastre ca atare şi să învăţaţi ceva bun din ele", a arătat deţinutul.

Un alt tânăr, Ovidiu, are acum 30 de ani şi a fost condamnat la şase ani de închisoare pentru tentativă de omor. Prima dată a intrat în închisoare la 16 ani şi de atunci a fost condamnat de mai multe ori.

"Am fost şi eu ca voi, mă vedeam cel mai şmecher. După ce am intrat la puşcărie am pierdut prieteni, am pierdut familie", s-a destăinuit deţinutul.

El le-a povestit apoi liceenilor cât de greu i-a fost atunci când a ajuns într-un penitenciar şi era minor, dar şi momentul când a împlinit 18 ani.

"Eu mi-am făcut majoratul în penitenciar. N-am ştiut să mă bucur de prieteni, n-au venit la mine. În puşcărie dacă ţi se spune 'La mulţi ani!' înseamnă că să stai mult", a spus Ovidiu.

Dincolo de poveştile de viaţă ale deţinuţilor, psihologul Nicolae Grosu a ţinut să le atragă atenţia elevilor că trebuie să fie atenţi la prietenii pe care şi-i fac.

"Vrem să vă transmitem să fiţi foarte atenţi la anturajul dumneavoastră şi să vă faceţi prieteni adevăraţi. Un prieten adevărat nu v-ar îndemna să faceţi ceva rău, ceva care ar putea să vă ducă la închisoare. Un prieten bun te învaţă de bine", a spus Grosu.

Colegiul Tehnic "Transilvania" din Deva mai este implicat într-un proiect de prevenire a delincvenţei juvenile împreună cu Penitenciarul Deva. Proiectul, derulat şi anul trecut, a presupus ca opt elevi să petreacă o zi în penitenciar, după regulile de acolo.

Potrivit directorului Sorin Demeter, proiectul "O zi în penitenciar" a avut un impact major asupra tinerilor, astfel că după o zi petrecută în condiţiile din spatele gratiilor, doi elevi cu risc de abandon şcolar au reuşit să-şi revină, au terminat liceul, iar acum sunt studenţi.