Cum este posibil? Această femeie a descoperit că e gravidă când a născut, în drum spre spital. "E un miracol că trăieşte!"

Quanesha Hulett, 24 de ani, abia plecase de la muncă când a simţit o durere îngrozitoare în abdomen.

„Mi-am terminat tura la 2:30 si ma indreptam spre casa pentru a face un dus si a ma culca. Ma durea atat de tare abdomenul incat am chemat-o pe mama la mine ca sa ma duca la spital", a declarat femeia pentru PEOPLE.

Initial, Hulett credea ca sufera de constipatie severa, dar a realizat ca „iesea ceva afara". Mama sa a sunat la numarul de urgenta, insa nu a mai asteptat salvarea si a urcat-o pe fiica sa in masina pentru a o duce la cel mai apropiat spital. Inainte sa ajunga la camera de garda au realizat cauza durerilor fiicei sale: aceasta se afla in travaliu.

„Am simtit pica ceva pe scaunul masinii, apoi am auzit un planset. Am fost atat de socata incat am lesinat. Pur si simplu am crezut ca visez", a povestit Hulett.

Apoi, femeia a descoperit ca bebelusul ei nu era in regula...

