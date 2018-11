Cum explică antrenorul lui CSM Bucureşti înfrângerea ruşinoasă din Liga Campionilor: Mă aşteptam la un astfel de meci!

"A fost o înfrângere clară. Au jucat un handbal mai bun decât noi. Am foarte nervoşi, din primul până în ultimul minut. Ei s-au pregătit mai bine. Nu pot spune că noi nu am pregătit acest meci, am vrut să câştigăm acest meci, dar, din nefericire, nu a fost seara noastră. Trebuie să le iau partea jucătoarelor şi să spun că au făcut totul în această seară. Poate ar trebui să ne pregătim mai bine, dar eu unul mă aşteptam la un astfel de meci.

Orice echipă are nevoie de timp pentru a deveni o echipă. Sunt cinci jucătoare noi şi şase jucătoare din sezonul trecut. Pur şi simplu e nevoie de timp. Le mulţumim din suflet fanilor pentru sprijinul din această seară, înseamnă foarte mult pentru noi. Vom continua să luptăm.

Loviturile de la 7 metri sunt o problemă de concentrare. Tragi şi înscrii... Nu doar aceste lovituri, ci şi contraatacurile şi unele ocazii uşoare. Trebuia să simţim momentul când putem întoarce soarta meciului. Au fost unul sau două momente când am fi putut să revenim, dar am ratat în acele momente. Nu a fost crucial, dar a fost unul dintre elementele acestui eşec", a spus Dragan Dukic, pentru Telekom Sport.

Pentru CSM Bucureşti urmează meciul cu Ferencvaros, liderul grupei: "Acela va fi un meci cu totul diferit. Ceea ce putem îmbunătăţi este apărarea, clar. Şi să folosim mai multe jucătoare".

Campioana României la handbal feminin, CSM Bucureşti, a fost învinsă duminică, pe teren propriu, de formaţia norvegiană Vipers Kristiansand, cu scorul de 31-26 (16-11), şi cade pe locul 2 în grupa D a Ligii Campionilor după patru etape.

Tot duminică, în cealaltă partidă a grupei, FTC Budapesta - SG BBM Bietigheim 33-30, astfel că după patru etape, FTC Budapesta este lider, cu 6 puncte, urmată de CSM Bucureşti 4, Vipers 3 şi SG BBM Bietigheim 3.