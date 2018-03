Cum explică Liviu Dragnea absenţa senatorilor PSD de la comisia economică

Întrebat dacă parlamentarii PSD au boicotat audierea lui Mugur Isărescu din Parlament, de joi, Liviu Dragnea a negat, susţinând că poate social democraţii nu au avut încredere în intenţiile conducerii BNR.

"Or fi avut vreun motiv. Ce boicot? Nu boicotăm BNR. O sprijinim de 28 de ani. Înţeleg că e stabilitate, că e acelaşi guvernator, dar aleşii PSD nevăzând răspunsul la scrisoarea şi nu ştiu intenţia BNR de a face parte dintr-un program de sprijin, nu au avut încredere", a mai spus Dragnea.

Liviu Dragnea a mai spus că el a primit răspuns la scrisoarea transmisă guvernatorului BNR, dar nu a apucat să îl citească.

"Am vorbit ieri cu guvernatorul BNR. M-a sunat şi mi-a spus că mi-a trimis răspuns la scrisoare. O să o studiez azi sau mâine, pentru că nu am avut timp şi apoi voi face public şi ce i-am transmis eu, în detaliu. Politica monetară trebuie realizată în urma unui dialog constant cu Parlamentul şi Guvernul. Noi suntem dispuşi să dezbatem motivul pentru care s-a mărit inflaţia şi cum influenţează politica de refinanţare şi ce efecte are asupra activităţii economice în general", a declarat, la Focşani, Liviu Dragnea.