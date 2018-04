Cum iartă zodiile. Tu eşti aşa?

Iertarea este o abilitate care se poate antrena. Fiecare zodie are mai multa sau mai putina usurinta in acest proces, in functie de ceea ce intelege despre iertare si cat de mult se ataseaza/detaseaza de punctele de vedere in diverse experiente pe care le traieste.

BERBEC

Iute la manie, dar iute si la iertare. Merge mai departe mereu, nu-i place sa stagneze. Pentru el, sa nu ierte, inseamna sa stea pe loc si sa se cramponeze de trecut, iar posibilitatea asta nu-l incanta.

In celalalt sens, poate deranja, supara, ofensa foarte usor pe cineva, nu pentru ca asta intentioneaza, ci pentru ca e grabit, impulsiv si deseori nu anticipeaza, nu observa si nu este atent la rezultatele/consecintele actiunilor si cuvintelor lui.

Mai curand se supara altii pe acest nativ, decat el pe altii. Asadar, pentru mai multa armonie, e necesar sa fie mai atent la ce spune si la cum primesc cei din in jurul sau.

TAUR

Iertarea nu este un lucru usor pentru Taur, mai ales ca e destul de usor de ranit. Fiind un semn fix si pasional, tinde sa se agate de convingerile sale si, atunci cand e cazul, de suferinta sa, detasarea nefiind punctul sau forte.

Ii ia mult timp pana sa accepte, sa ierte si sa dea drumul. Oricum, iertarea este un proces intim, pe care Taurul il desfasoara in interiorul sau si nu impartasind sau vorbind despre asta.

E bine sa cultive flexibilitatea, compasiunea si generozitatea fata de el insusi si fata de alegerile altora, pentru a se elibera de o serie de resentimente si blocaje, pentru a-si curata viata de balast si a merge mai departe innoit.

GEMENI

Gemenii pot fi destul de nehotarati si oscilanti, inclusiv in privinta iertarii.

Gemenii sunt mereu capabili sa ia in calcul mai multe directii, posibilitati si variante. In plus, lasa mereu deschisa linia de comunicare cu celalalt, ceea ce ajuta la conciliere si a la da drumul supararii, resentimentelor si scenariilor. Intelegand punctul de vedere al celuilalt si vorbind despre supararea sa, nativul Gemeni poate sa ierte mai usor.

Reusesc sa-i supere pe altii, deseori, prin sarcasm si ironii pe care nu se feresc sa le exprime in conversatiile lor.

