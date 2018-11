Cum igienizam corect dinţii

Aspectele de care trebuie san e ingrijim cu responsabilitate sunr urmatoarele:

periajul dentar efectuat de cel putin doua ori pe zi

folosirea atei dentare

utilizarea apei de gura

folosirea gelurilor concentrate pe baza de fluor

efectuarea unui deartraj de doua ori pe an

optarea pentru un periaj profesional.

In vederea obtinerii unui periaj dentar corect, trebuie sa tinem cont de:

periuta de dinti care trebuie sa aiba peri moi si care trebuie schimbata la trei luni

efectuarea periajului dentar care trebuie sa includa pasta de dinti special adecvata nevoilor fiecarei persoane, ata dentara si apa de gura.

Ata dentara reprezinta un element care inlatura resturile alimentare si care indeparteaza placa bacteriana. In vederea unei curatari eficiente cu ata dentara se va folosi ata dentara cu miscari de sus in jos in forma literei C.

Inainte de achizitiona o pasta de dinti trebuie sa ne asiguram ca este aprobata de Ministerul Sanatatii si ca este continatoare de fluor. Ulterior, fiecare persoana isi poate alege pasta de dinti in functie de nevoile personale: pentru dinti sensibili, pentru intarirea gingiilor, pentru albirea dintilor.

Este recomandata o alimentatie saraca in zahar si in coloranti alimentari care sa ofere organismului ceea ce are nevoie. Se recomanda asadar:

alimentele bogate in calciu, de la legume verzi la produse lactate

alimente bogate in magneziu, anume cereale integrale, nuci, alune

alimente bogate in fosfor: oua, peste, lapte.

Daca beneficiati de o alimentatie bogata in legume si fructe, atunci cu siguranta beneficiati si de o buna stare de sanatate a dintilor.