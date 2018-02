Cum îmbătrâneşti în funcţie de zodie! Află-ţi predispoziţia în funcţie de zodie

Felul in care avansezi in varsta tine de mai multi factori : de zestrea genetica, de stilul zilnic de viata adoptat, de ce mananci si bei, de cata miscare faci, de ce preventii folosesti, de ce credinte ai despre anii maturitatii, de ce gandesti simti zi de zi.

Un alt factor puternic de influenta de predispozitie pentru cum te maturizezi si imbatranesti tine de zodia in care te-ai nascut si de contextul astrologic personal.

Conform celebrului astrolog britanic Russell Grant, cu experienta de peste 50 ani in astrologie, iata cum se maturizeaza si imbatraneste fiecare zodie si cum poate fi o versiune mult mai buna a sa pe masura ce trec anii. Daca iti place ce citesti la zodia ta si nu ai ajuns inca la varsta maturitatii depline, ai tot timpul sa iti construiesti pas cu pas acest fel de fi pentru care astrele te predispun.

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Nu esti satisfacut niciodata sa traiesti o viata medie, o existenta banala, asa ca acest fel de a fi nu te va parasi nici la batranete. Berbecul matur si in varsta imbratiseaza mereu noul ce ii aduce entuziasm iar ziua nu e destul de lunga ca sa faca tot ce vrea sa faca. Nerabdarea din tinerete va fi temperata acum de toleranta si compasiune, spiritul nelinistit va fi domolit de un stil de viata marcat de experiente variate si foarte placute. Acum nu mai este in graba si isi planifica in detaliu aceste obiective dorite si pe care nu a putut pana acum sa le traiasca. Berbecul este un semn zodiacal cu multe talente si acum are timp sa le dezvolte si exprime, folosindu-se de rabdarea de a trai fiecare clipa.

Personalitati faimoase din Berbec: Elton John, Celina Dion, Victoria Beckham, Dan Bittman, Tora Vasilescu, Sarah Jessica Parker

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Precum specia de pe dealuri si campii cu acelasi nume ca semnul sau zodiacal, Taurul matur prefera sa traiasca viata incet, confortabil, relaxat. Bugetul financiar al sau este stabil fara batai de cap, intrucat in tinerete Taurul a muncit din greu si si-a organizat prudent finantele iar acum se bucura de recompensa acestei intelepciuni. Artele manuale, hobbyurile creative, cititul si muzica ii va asigura un stil de viata activ si un interes treaz asupra vietii. Un mare suport emotional pentru el este sa fie in contact cu generatia tanara din familia sa. Cu toate acestea, este bine sa nu devina rigizi si sa impuna acestora conceptiile sale de viata derivate din experienta, ci sa fie flexibili si sa se adapteze, fiind toleranti.

Personalitati faimoase din Taur: Barbra Streisand, Cher, David Beckham, George Clooney, Al Pacino, Michelle Pfeiffer

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Rutina nu este ceva sa se potriveasca naturii unui Geaman – fie el tanar, matur sau in varsta. Ca sa poata trai fara a fi sufocat de rutina, el are nevoie sa se simta sigur ca poate pastra acele abilitati la care este foarte bun, inclusiv felul sau dinamic de comunicare in modul cel mai incantator cu putinta. Oamenii vor fi captivati si fascinati de cunostintele lor si de aria vasta de interes a unui Geaman matur. Micile lucruri care il iritau odinioara nu vor mai fi atat de deranjante si va fi mult mai bine organizat cu privire la petrecerea timpului. Rareori plictisit, Geamanul va fi cu ochii pe oameni, curios si interesat despre ce se intampla in jurul lor. Mediul ideal pentru un Geaman in varsta este un loc la soare, intr-un resort all inclusive timp de trei luni de iarna, urmarindu-si familia de peste mari si tari prin mediile moderne de comunicare. Geamanul este Peter Pan al zodiacului iar acesta, asa cum stim, nu imbatraneste niciodata.

Personalitati faimoase din Geaman: Angelina Jolie, Paul McCartney, Paula Abdul, Joan Collins, Loredana Groza, Tudor Chirila, Mihai Bobonete

