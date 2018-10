Cum îţi afectează sănătatea telefonul mobil. Atenţie, se poate ajunge la sevraj!

Despre telefonul mobil s-a tot spus ca dauneaza sanatatii, insa parca nu-ti vine sa crezi ca sunt adevarate. Iata cum iti afecteaza telefonul mobil sanatatea.

1. Auzul

Nu e o problema daca asculti muzica prin casti, de la telefon, la un volum incet. Insa daca dai la maximum, iti supui unui "chin" extraordinar urechea interna, iar, in final, poti ajunge la pierderea auzului.

2. Carcei

Daca stai tot timpul pe SMS-uri sau pe jocuri, degetele tale vor fi destul de incordate. In plus, incheieturile vor fi tensionate. Cu timpul, se poate ajunge la tendinita. De asemenea, muschii gatului sunt in tensiune, ceea ce duce la aparitia durerilor de gat, ceafa si umeri.

Citeste mai mult pe SFATULPARINTILOR. RO.