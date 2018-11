Cum iti afecteaza sarbatorile MERCUR RETROGRAD? Ghid de supravietuire

Daca credeai ca vei avea cateva saptamani mai relaxante inainte sa inceapa agitatia sarbatorilor de Craciun, ei bine, Cosmosul are cu totul alt plan.

Ca si cum nu a fost suficienta nebunia tuturor astrelor retrograde din acest an, Mercur isi da ultima reprezentatie pe 2018 si va sta in retrograd pana in ajunul lui Mos Nicolae.

Nu este cazul sa te ingrijorezi. Perioadele retrograde sunt importante si totul se intampla in Cosmos cu un scop.

Insa este bine sa stii care sunt riscurile mai ales intr-o perioada solicitanta social si al calatoriilor, pentru ca este la indemana ta sa le eviti prin prudenta si multa atentie sporita. In continuare ai ghidul de "supravietuire" cu Mercur retrograd, ce sa faci si ce sa nu faci.

Ce aduce faptul ca Venus iese din retrograd?

Ultimele 6 saptamani au cam agitat ceva in fiecare dintre noi, pe relatii, pe sexualitate, pe bani, pe propria relatie cu sinele. Venus retrograd poate fi o perioada de timp in care sa ne reconectam la nevoile si valorile noastre. Aflam ce este cel mai important pentru noi cu adevarat, pe ce punem prioritatea. Uneori suntem surprinsi ce descoperim despre noi in acest tranzit.

Oamenii iau decizii importante cand Venus este retrograd cu privire la ce iubesc, pe cine iubesc, ce obiceiuri de cheltuit au. Isi traseaza noi granite sanatoase in relatii si vad in care zone ale vietii nu se iubesc pe sine suficient. Unele prietenii se destrama, altele se intaresc.

