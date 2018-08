Cum iti ajuti copilul cand este constipat

1. Intreaga alimentatie trebuie regandita, nu doar sa ii adaugati in meniu cereale spre exemplu sau mai multe fructe.



2. Daca micutul nu bea suficienta apa (2 -3 pahare pe zi cel putin), scaunul nu poate aparea zilnic.



3. Daca un copilas nu are nici macar o minima activitate fizica, e iar aproape imposibil sa ii inlaturati constipatia. Muschii colonului se lenevesc astfel, ca toti muschii vizibili ai corpului.



Iata cateva idei pentru meniul zilnic, pentru inlaturarea constipatiei:

Micul dejun – variante de meniu pentru copilul constipat



1. Cereale integrale cu iaurt natural, cu probiotice. Probiotice refac flora intestinala normala (ceea ce il ajuta pentru un scaun regulat), iar cerealele integrale au fibre mari, care construiesc bolul alimentar de eliminat (scaunul).



2. Tarate de ovaz (sunt mai fine decat cele de grau si nu au niciun gust, astfel ca pot fi usor acceptate de catre copii) combinate cu nuca pisata proaspat (nuca pisata care sta in aer multa vreme e toxica) si magiun natural de prune fara zahar. Aceasta combinatie poate fi structurata ca o briosa, ideala dimineata, langa un ceai de plante indulcit cu miere.



3. Paine integrala facuta in casa cu putin unt si magiun natural de prune fara zahar cu ceai de plante indulcit cu miere.



4. Paine integrala cu o felie de carne fiarta si topping de hrean ras sau sfecla rosie cruda in combinatie cu hrean.



5. Oua de tara sau ecologice fierte in apa – oua ochiuri, dar fierte – cu putina pasta naturala de tomate si o felie de paine integrala.



La ora 10, copilul are nevoie de fructe – puteti alege orice fel de fruct, in orice combinatie. Sunt insa de preferat fructele autohtone, cu coaja. Fructele nu se taie in cubulete. Copilul trebuie sa manance fructe cat mai tari, pentru ca astfel are o productie suficienta de saliva, care si ea determina un proces corect de digestie, care presupune inclusiv eliminarea corecta a scaunului.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.