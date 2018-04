Cum îţi SPERII şi îţi ALUNGI partenerul în functie de zodie

Oamenii se schimba, ies din modulul fluturi in stomac si trec in programul "acum sunt cuplu cu x, trebuie sa fiu asa sau sa fac asa ca sa tina relatia". In acel moment, fiecare zodie are un fel de a fi ca si tendinta care poate speria si indeparta partenerul.

Poate ca nu esti constient de acest aspect al zodiei tale. Citeste si decide sa te observi si sa schimbi acest aspect la tine, nu inainte de a verifica cu partenerul daca asa esti si tu. Este valabil si invers, poate vrei sa scapi de un partener si nu stii cum. Iata, acum afli cum sa fii ca sa il pui sa fuga mancand pamantul!

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Iti sperii partenerul si il faci sa fuga pentru ca esti precaut in a te comite si esti mereu nelinistit

Tu nu ai probleme in a te indragosti – entuziasmul si fluturii in stomac te incinta si iti plac la nebunie. Adori starea de a fi in afara ariei de control si de a experimenta ceva nou. Cu ceea ce te zbati intr-o relatie este in acel moment in care lucrurile incep sa fie asezate si confortabile. Esti asa de obisnuit sa alergi pentru a prinde ceva, sa fii mereu in miscare si sa experimentezi schimbarea incat nu stii ce sa faci cand vezi ca cineva te vede ca fiind partenerul acela de cursa lunga, iar asta pentru ca "a te aseza" nu este punctul tau forte.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Iti sperii partenerul si il faci sa fuga pentru ca nu ii dai spatiu si posibilitatea sa faca greseli.

Tu iubesti cu patima, inversunare si foarte profund iar asta este una din cele mai mari calitati ale tale. Din multe puncte de vedere tu esti partenerul ideal – atent, lipsit de egoism si cald. Dar intensitatea iubirii tale poate fi coplesitoare. Tu ai o problema in a da voie lucrurilor sa fie asa cum sunt, chiar si gresite in opinia ta, si sa vezi ce iese din asta, chiar si cand partenerul isi cere iertare. Te zbati sa fii intelegator si flexibil daca acesta nu este perfect sau nu face lucrurile asa cum trebuie, iar de cele mai multe ori nu iti iese, ceea ce te face o companie dificila pe termen lung.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Iti sperii partenerul si il faci sa fuga pentru ca esti ezitant cu privire la ceea ce vrei.

Tu te duci inainte si inapoi, ba la stanga ba la dreapta, ba asa ba pe dincolo, nu doar legat de ceea ce vrei intr-o relatie dar legat si de ceea ce vrei cu viata ta. Deseori te duci spre partenerul tau si pui pe el / ea presiunea de a decide totul pentru tine. Vrei ca el/ea sa isi dea seama ce vrei tu de la relatia voastra si ce vrei de la cariera ta si ce vrei de la viata ta. In loc sa iti privesti partenerul ca pe cineva care te sustine in timp ce tu incerci sa iti dai seama cine esti, sfarsesti devenind complet dependent de acesta si bazandu-te sa rezolve si decida el pentru tine, ceea ce poate fi frustrant pentru multa lume.

