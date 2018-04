Cum omori comunicarea in cuplu. 5 expresii TOXICE pe care sa NU le spui sotului

Iata 5 vorbe pe care sa nu le spui partenerului de viata, reiesite in urma unui sondaj realizat de Yourtango.com, la care au participat peste 1000 de cupluri cu peste 30 de ani de relatie.



1. Ti-am spus eu!



Aceasta fraza nu are ce cauta intr-o casnicie de succes. Nu trebuie sa-i reamintesti vreodata sotului ca tu ai avut dreptate, in timp ce el s-a inselat. Stie deja asta.



2. E vina ta!



Atunci cand sotul ia o decizie care are un final nefericit, ultimul lucru de care are nevoie este sa-i spui "E vina ta!". Se mai intampla sa iei si hotarari pripite, insa invinovatirea nu ajuta la nimic, dimpotriva! Duce la pierderea respectului de sine, la pierderea increderii in partener si, implicit, la destramarea relatiei.



