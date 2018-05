Cum poţi să ai naşterea pe care ţi-o doreşti cu adevărat?

"Daca voi, femeile, va impuneti si va veti cere drepturile, veti cere sa fiti informate... Daca voi, barbatii, veti cere sa asistati la nastere, veti cere dreptul la un plan de nastere, dar si dreptul de a putea avea alegeri, atunci, la nastere, sa puteti sa luati decizii asumate, atunci lucrurile se vor schimba! (...). De ce credeti ca rata cezarienelor este atat de mare? Pentru ca frica de abuzuri este imensa! Informati-va, nu lasati nasterea in mainile altora. Nu mai predati nasterea unui sistem, unui medic, unei moase. Este dreptul vostru sa cereti o nastere cu demnitate".

De ce ne este frica sa nastem?

Din pacate noi privim procesul nasterii ca pe ceva foarte traumatizant. Exista o frica ce ne-a fost cumva inoculata de generatii intregi, cum ca "femeia nu mai poate sa nasca singura", "nasterea este o operatie majora", "sarcina este o boala" etc. Cum aflam ca suntem insarcinate, fugim la medic de parca nu mai suntem sanatoase si nu ne mai simtim bine. Si exista o lipsa majora de incredere in propriul nostru corp, care totusi a fost facut sa poata sa dea nastere, sa poata duce o sarcina, sa creasca bebelusul, sa alapteze etc. Toate aceste lucruri noi trebuie sa le reinvatam acum. De ce? Pentru ca am primit prea multe mesaje negative despre aceste lucruri. Uitati-va la televizor, ascultati povestile altor mame si va veti ingrozi de atata drama si durere. Asta pentru ca nasterea a fost supramedicalizata in ultimul deceniu, iar femeia, la nastere, este tratata si in ziua de astazi umilitor si degradant, fara pic de respect sau demnitate.

