Cum recunoşti persoanele care îţi fac vrăji? Află secretele părintelui Ilarion Argatu

Află secretele părintelui Argatu pentru a descoperi persoanele care umblă cu vrăji:

- Daca afumi cu tamaie, vrajitoarea devine nelinistita si se schimba la fata in rosu aprins sau in alb pamantiu ca de mort.

- Daca citesti o rugaciune sau rostesti un psalm, vrajitoarea se va schimba la fata ori in rosu puternic ori in alb pamantiu ca de mort, deoarece rugaciunile sunt scrise de catre sfinti iar cuvintele din rugaciune ii arde pe diavoli.

- Daca pui aghiazma in mancarea cu care o servesti pe vrajitoare, vei observa ca se manifesta in doua chipuri: Se schimba la fata in rosu aprins sau in alb pamantiu ca de mort si devine nelinistita si foarte nervoasa, poate sa faca si criza de nervi, deoarece aghiazma arde pe diavoli in ea se afla flacara Duhului Sfant. Asa puteti cunoaste pe cineva care se ocupa cu vraji, pentru a va feri de acele persoane si de a nu va face rau.

- Daca te afli undeva si vrajitoarea sta cu spatele la tine si iti faci semnul Sfintei Cruci, vei observa ca tresare ca lovita de ceva. Aceasta tresarire este una deosebita, salta din umeri, deoarece semnul Sfintei Cruci pe care l-ai facut il loveste pe diavolul cu care ea lucreaza.

- Daca pronunti de cateva ori in conversatia cu ei numele Mantuitorului nostru Iisus Hristos, daca este vrajitor, vei observa ca tresare si se schimba la fata.

Sursa: Wowbiz.ro