DEZLEGARE LA PEŞTE de Buna Vestire. Cum recunoşti peştele proaspăt. Reţete cu peşte

Cum verifici cât de proaspăt este un peşte

- Ca sa verifici dacă peştele pe care urmează să-l cumperi este prins de curand, vezi cat de rigid este. Cu cat e mai proaspat, cu atat este mai ferm

- Atunci când cumpăraţi peşte proaspăt verificaţi să aibă ochii limpezi, ridicaţi branhiile şi verificaţi să fie roz, nu maronii

- Atunci când iei peştele în mână nu trebuie să rămână solzi

- La cumpararea pestelui si produselor din peste proaspete(refrigerate/congelate) acordati o atentie deosebita aspectului exterior al produsului pentru a va forma o prima apreciere asupra gradului de prospetime a produsului;

- Nu achizitionati produsele la care suprafata este mazguita, lipicioasa, deshidratata, cu pete de mucegai, produse cu miros si culoare modificate, aspect de vechi etc.;

- Urmariti modul de etichetare a pestelui si produselor din peste si nu cumparati produse preambalate neetichetate;

- Refuzati sa cumparati peste si produse din peste preambalate pe ale caror etichete nu este inscrisa data durabilitatii minimale/ data limita de consum sau daca aceasta este modificata sau depasita;

- La cumpararea pestelui si produselor din peste, solicitati si pastrati bonul de casa pentru a putea proba in cazul in care, in mod justificat, doriti sa reclamati calitatea/siguranta unui produs;

- Nu cumparati peste si produse din peste din locuri neautorizate; comerciantul respectiv nu are posibilitatea sa asigure conditiile optime de transport, depozitare si comercializare si nu va poate elibera bon de casa cu care sa justificati tranzactia comerciala si riscati sa achizitionati un produs neconform sau chiar nesigur care poate sa va afecteze sanatatea.

