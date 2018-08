Cum recunoşti un orgasm adevărat de unul simulat?

Un Studiu recent efectuat de un Institut de Comportament si Sanatate Sexuala demonstreaza faptul ca 85% dintre barbati declara ca partenera lor a avut orgasm in urma actului sexual, in timp ce un procent de doar 64% dintre femei declara acelasi lucru... Asadar, e clar: diferenta de procente indica simularea orgasmului. Multe femei fac asta si marea majoritate a barbatilor... nici nu-si dau seama!

De ce simuleaza femeile?

Vorba unui amic: "Gaseste-mi o singura revista care sa n-aiba pe coperta macar trei titluri care sa vorbeasca despre nesfarsitele orgasme pe care orice femeie le traieste cand face sex". In realitate, viata ofera la pachet si mult stres, depresii de tot felul, stari anxioase, jena sexuala si multe alte stari pe care orice om le traieste macar o data in viata si care interefereaza, evident, cu orgasmul. Daca mai adaugam si faptul ca unei femei ii ia, in medie, intre 10 si 30 de minute pana ajunge la orgasm, in timp ce unui barbat ii ia mult mai putin... Iata cum apare simularea.

Cum sa recunosti un orgasm adevarat

Cea mai buna cale de comunicare cu o partenera care simuleaza e ca tu sa poti recunoaste un orgasm adevarat si sa-l poti deosebi de unul simulat. Exista anumite indicii clare in timpul unei partide de sex, dar mai ales in faza de pre-orgasm. Care sunt aceste semne si cum sa le recunosti? Autorul Jolan Chang ni le ofera si ni le explica astfel:

"Mainile ei sunt la fel de calde ca si abdomenul, si in acelasi timp ea devine total incoerenta. Expresia fetei arata ca si cum ar fi fost hipnotizata, in timp ce intregul corp e moale si cald, precum consistenta unui jeleu. Saliva dispare si incepe sa aiba gura uscata.

Citeşte continuarea pe Sfatulparintilor.ro