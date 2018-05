Cum să ajuţi un copil care muşcă şi loveşte

1. Validarea trairilor

Chiar daca tie nu ti se pare un motiv de suparare, arata-i copilului ca ceea ce simte el este important pentru tine. Daca loveste sau musca, ia-l in brate si spune-i: "Stiu ca esti suparat si este in regula sa fii nervos, insa nu este in regula sa musti/sa lovesti!". In acest fel il asiguri ca nu este "ciudat" pentru ca e nervos si ca toti oamenii se confrunta cu asa ceva. Numai ca unii stiu cum sa-si gestioneze mai bine trairile puternice.

2. Povesti cu talc

Cauta la librarie carti care sa contina povesti cu copii care musca si care lovesc, pe care sa i le citesti. In acest fel isi va da seama ce comportamente sunt gresite si de ce.

